黃桂榮涉串謀詐騙8月再訊　控方指5名證人身處內地需時處理

▲ 被告黃桂榮續准保釋候訊，期間毋須到警署報到。（經濟日報資料圖片）

商人稱融資1億元人民幣時疑遭非法禁錮，涉案被告黃桂榮及38歲文員同被控2項串謀詐騙罪，涉案文員另被控企圖詐騙，另一名公司經理則被控洗黑錢罪。案件今（23日）於區域法院提訊，控方指有5名證人正身處內地，須向高等法院作進一步申請。案件押後至8月18日再訊，各被告續准保釋，毋須再到警署報到。

被告黃偉傑（38歲；文員）及黃桂榮（61歲；商人）同被控2項串謀詐騙罪，黃偉傑另被控1項企圖詐騙罪，第3被告葉志偉（40歲；公司經理）則被控1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

控方今天申請押後案件，指有5名證人正身處內地，其中3人正由深圳當局羈押，控方指深圳當局方面已同意提供協助，但仍須向高等法院作進一步申請，惟鑑於新冠肺炎疫情問題，其餘兩名內地證人的下落仍未掌握。

辯方不反對押後，但指控方昨天才向辯方披露有關資料，要求法官命令控方在10天內披露所有文件。法官拒絕辯方申請，指有關申請所涵蓋的範圍過廣。案件押後至8月18日再訊，各被告續准保釋，期間毋須再到警署報到。

控罪指，兩人於2017年9月至11月期間，串謀黃桂芬及其他人士，向事主李國熹訛稱英利財務及按揭公司會協助申請1億元的人民幣投資基金，使李向卓越萬里支付港幣99,888元及88萬元。

黃偉傑另被控於同年12月向李訛稱在英利申請該筆基金時，要支付88萬元顧問費；葉則被控於2017年8月至2018年2月間，以卓越萬利名下戶口處理逾2,900萬元黑錢。

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記者：王仁昌