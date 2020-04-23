【死亡直播】3個月大B女趴睡訓練活活焗死　新手媽全程直播懵然不知：為甚麼老天要這樣對我？

▲ 新手媽誤信趴睡訓練令初生女兒活活焗死。

網上育兒專家不能盡信！內地一名新手媽媽近日加入一個微信收費群組，群組內的「老師」聲稱會提供訓練嬰兒獨立睡覺的指導，讓嬰兒可以與母親分房睡覺。不過這名媽媽跟著導師指示方法，對3個月大女兒進行強制睡眠訓練後，嬰兒活活悶死，惟媽媽眼睜睜看着孩子從大哭到哭聲減弱直至沒了呼吸，她卻只是拍片傳在群組直播狀況，卻沒有採取任何措施。

據微信群組圖片顯示，涉事新手媽媽加入了在聲稱位於美國波士頓的「芝士小餛飩育兒經」微信收費群組，她在4月16日下午1時許開始對女兒進行「睡眠訓練」。當時女嬰是側著睡，其後成趴睡的姿勢，然後開始大哭不止。媽媽傳了短片問：

這個哭聲是不是要去幫她翻過來呢？我在門口急死了，好怕悶到。

▲ 女嬰趴睡後不久窒息死亡。（影片截圖）

女嬰趴睡焗死

群組導師並未回覆，媽媽聽到嬰兒臉抵在床上的聲音，著急地在群組內再次求救，群組網友七嘴八舌地回答，「不是大哭就沒事......」，疑似老師亦回應：「如果寶寶狀態好，可以盡量一次性解鎖（趴睡）」、「不方便聽哭聲，但是看視頻，寶寶想要翻身趴睡了，可以讓他自己嘗試一下，實在是翻不過去的大哭，你再幫他翻一下。」

到下午2時許，女嬰哭聲減弱直至沒有任何聲音。媽媽留言：「沒聲音了，我怕她悶死」，網友反稱讚：「寶寶解鎖了，（懂得）趴睡技能了」。約一小時後，媽媽打算叫女兒起床吃奶，走入房間才發現孩子已經死亡，床單上還有血漬。媽媽在群組哭訴，

結扎後還可以再接再生嗎？我女兒才3個月，為甚麼老天要這樣對我？

據內地媒體報道，這名新手媽媽今年3月購買了「芝士小餛飩育兒經」的收費課程，並加入該微信群組。該機構稱，趴睡有很多好處，包括寶寶有安全感、有益於胃的蠕動和消化、有利於爬行的訓練，以及塑造漂亮頭型。

它有一套寶寶睡眠理論，其中一個觀點是寶寶在數個月大時，會有一個『翻身倒退期』，這階段寶寶晚上睡覺會不停翻身，直到寶寶會趴睡了，才算完成『解鎖趴睡』這個任務，結束倒退期，而課程會有導師會提供訓練嬰兒獨立睡覺的專業指導。

美國兒科學會建議

事故發生後，芝士小餛飩團隊發表聲明，稱網傳資訊不實。聲明中稱：孩子直接死因並非趴睡，早先購買的育兒諮詢服務已於3月31日停止，且與當事母親溝通過，孩子具體死因不便透露。上海市金山區市場監督管理局經初步調查，已監控「芝士小餛飩育兒經」團隊所屬的上海昶美文化傳播有限公司，後續將進一步約談該企業，並核查其經營方式等情況。

本港兒科專科醫生張傑指出，初生嬰兒不應該趴睡，因為這睡眠姿勢對於孩子偶爾出現的「初生嬰兒猝死症」有密切的關係。雖然醫學界暫時未知兩者百分百的因果關係，但是其中可能性是孩子因為臉部向下，不能正常呼吸最後引致窒息。他認為，家長毋須特別「訓練」孩子趴睡。

其實，孩子的成長和發展，是他透過每天對環境的接觸所學習到，未必需要做什麼「訓練」的方法。就算所謂「訓練」到也不代表比其他孩子將來優勝。

張醫生亦提供以下嬰幼兒睡覺的注意事項：

1. 入睡前仰睡為最基本和正確的姿勢

2. 避免使用太軟的床褥

3. 避免床邊擺不必要的公仔

4. 避免使用太厚的毛氈

5. 注意撞欄中間空隙的闊度

6. 注意床褥和床欄之間是否留有太大的空間

更多嬰幼兒意外事故，

【花生鯁喉】2歲男童食花生卡氣管乾咳嘴唇發黑 粗心媽2日後才驚覺急送院

【恐怖意外】4歲女童跳睡床遭鉛筆插頸 直插深入皮膚5cm險刺穿動脈窒息亡

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：林愛娜