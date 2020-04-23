【夫妻關係】夫妻如隊友守護一家人　鄧藹霖︰夫婦是一凹一凸的配搭

▲ 鄧藹霖贊成夫婦是一凹一凸的配搭。（iStock圖片）

人家說「無冤不成夫妻」，夫婦是一凹一凸的配搭，我倒十分贊成。

有些經典老派大男人，委實令人吃不消，他們習慣目空一切，大放厥辭，有佢講無人講，推銷的所謂道理卻是狗屁不通，歪理說成真理。跟這類男人相處十分鐘也嫌多，但他們卻往往死好命，能夠找到溫婉賢淑的好太太，甘願一生默默地守在他們身邊，無怨無悔。

冥頑不靈的大男人是不會變的，若然溫順的女人堅守不變，這段婚姻也不會變。又要說句公道話，世上令人吃不消的女人，同樣可真不少。這類女人橫蠻霸道，甚麼都要人聽她的，絕無道理可言。跟這類人共同生活該是極為痛苦吧，但這類女人卻是天生命好，總會有個少言寡語的男人低調地伴隨，當子女喊苦時，他還會苦口婆心地勸勉：「你哋忍吓啦！」

當然，最理想的夫妻關係該是地位平等，相愛相親、有傾有講、互相扶持，夫妻儼如隊友，一家人堅守團隊精神，一同邁向理想！我的腦海突然浮現了陳豪和陳茵媺，還有他們那三個漂亮可愛的寶寶，真教人看得暢快。

有些夫妻的關係，卻比想像中複雜難解。記得那次飯局，席間有對模範恩愛夫妻，女的溫柔，男的對太太呵護備至，委實羨煞旁人。翌日，我卻在商場電梯裏碰見那位丈夫，他正擁着一位冶艷女郎呢！

有種夫妻關係，是深不可測的。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「夫妻關係」。

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