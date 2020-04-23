【遺愛人間】34歲瑜伽教練上課猝死捐贈器官救7病人　丈夫︰覺得愛妻仍活著

▲ 一名年僅34歲瑜伽教練媽媽上課中猝死，丈夫決定將愛妻的器官捐出拯救病人。

捐贈器官，可以挽救多條生命，是大愛之舉。江蘇省一名34歲瑜伽教練媽媽，本月初上瑜伽課時突然暈倒，送院搶救無效死亡。丈夫同意盡捐愛妻器官，上周完成器官捐贈手術，院方表示，有7名垂危病人因而重獲新生。

據《央視新聞》報道，江蘇省蘇州市34歲瑜伽教練陳亞亞（化名），本月8日上瑜伽課時突然暈倒，送院經檢查後證實為腦動脈瘤破裂，起初她出血不多，有感可以很快康復，還與丈夫合照，想不到這成為夫妻兩人最後的合照。

手術前與丈夫影最後合照

陳亞亞進行手術時，因腦動脈瘤破裂陷入昏迷，至4月16日下午，醫生宣佈她腦死亡，丈夫和11歲兒子極度悲痛。

▲ 34歲媽媽陳亞亞（化名）生前是一名瑜伽教練。（影片截圖）

丈夫黃東（化名）與家人商量後，同意全數捐出愛妻的器官。上周五（17日）晚，陳亞亞的遺體在醫院進行了近2小時的器官捐贈手術，捐出了心、肝、腎、肺及一對眼角膜，挽救蘇州、無錫和上海等地共7名垂危病人的生命。

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器官健康 挽救7個家庭

張家港市紅十字會的工作人員指出，捐贈者生前喜歡運動，各個器官都非常健康，她將全部器官捐獻，挽救了7個生命、7個家庭，是大愛之舉。

▲ 黃先生希望讓愛妻對社會作出貢獻，也能讓他覺得愛妻仍活著。（影片截圖）

丈夫盼兒理解︰媽媽做了光榮的事

丈夫黃東解釋，起初未能接受捐贈器官的建議，但冷靜下來漸漸想通，既然生命已無法挽回，就讓愛妻對社會作一點貢獻，也能讓他覺得，愛妻仍活著。

心臟捐出去，我覺得心臟還在跳；眼角膜捐出去，我就感覺她還在看這個世界，在某個地方關注著我們。

黃東續稱，11歲兒子得知媽媽離世，並要捐贈器官後傷心流淚，難以接受。雖然兒子現在未能理解，但黃東相信兒子長大後一定會明白，雖然媽媽不在，但仍可以幫助很多人，遺愛人間。

他會知道媽媽做的，是一件很光榮的事情。

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責任編輯︰林綺玲