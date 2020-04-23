方保僑憂薜永恒不熟行業推動創科事倍功半　盼做好政府部門間協作

▲ （經濟日報資料圖片）

港府昨公布創新及科技局前局長楊偉雄被免職，由機電工程署署長薛永恒接替。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為上任局長楊偉雄為創科業界「派錢」多年，打好地基惟未能找到出路；而業內人士多不認識新局長，憂不了解行業運作，將會事倍功半，期望新局長多了解行業所需。

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，好多業界人士都不認識新局長薛永恒，認為負責推動創科的官員，不了解行業運作，將會事倍功半，期望薛永恆要多了解行業。

對於已離職的創新及科技局前局長楊偉雄，方保僑指前局長為創科業界「派錢」多年，業界雖歡迎撥款，惟金錢多數落在科學園、數碼港，當局亦一直未有研究報告，了解香港應發展軟硬件、大數據或人工智能，或是重點栽培哪些行業。

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他稱，楊偉雄任內為行業打好根基，只是未找到本港創科行業的出路，希望新局長能做好協作方面，又舉例指政府未有帶頭使用創新科技，如「派錢」給市民一直沿用舊方式，建議政府部門之間加強協作。

方保僑認為政府應有視野及遠景，如鼓勵國際創新龍頭公司於香港聘請科研人員，並非只「做生意」或市場推廣，相信如果做到可推進本港創科發展。

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責任編輯：陳正怡