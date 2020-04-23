【回復年輕】Nu Skin推升級版ageLOC活顏倍彈源液　一次過緊緻滋潤肌膚淡化細紋

▲ NU SKIN推出新護膚產品。（相片由NU SKIN提供）

緊緻嫩滑肌膚人人都想要，但隨著時間流逝、年齡增長，有多少人的肌膚能對抗地心吸力及外來傷害？Nu Skin全新推出的升級版 ageLOC®活顏倍彈源液能改善肌膚鬆懈，一次過緊緻滋潤肌膚淡化細紋，是靚太們的福音！

▲ （相片由NU SKIN提供）

升級版 ageLOC®活顏倍彈源液結合了嶄新Tru Face® FirmPlex緊膚科技與ageLOC®專有配方，讓肌膚看上去及感受前所未有的緊緻。

全新Tru Face® FirmPlex 緊膚科技經科學實證，有助改善彈性及飽滿度，提升輪廓；而ageLOC®專有配方可直擊老化根源，顯著淡化細紋，煥發年輕光彩。

升級版 ageLOC®活顏倍彈源液蘊含乳香樹膠、角鯊烷，以及抗氧化劑網路系統(輔酶 Q10、維他命C 及E)等成分，有助強化皮膚的天然屏障，對抗自由基，幫助肌膚維持年輕健康。

除了配方升級，容量亦升級。每顆容量增加10%，質地順滑易於均勻塗抹。大家可以在每天早晚於乳霜前使用，撕開膠囊將源液擠至指尖、由眼周、嘴角、下頷等需特別護理的部位開始塗抹，並由內以外，由下以上按摩，延展至全面。最後塗上乳霜完成保養肌膚程序。

責任編輯：王芷瑩