【意大利研究】患者康復5日眼部仍殘留病毒　眼部分泌物或成傳染途徑

▲ 意大利研究指出，患者康復5日眼部仍殘留病毒，眼部分泌物或成傳染途徑。

新冠肺炎疫情仍未平息，在疫情爆發初期，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發確診，他推測自己因沒配戴防護眼鏡而透過眼睛感染。近日一份意大利病例報告指，有康復者體内未有檢測到病毒，但眼睛分泌物仍殘留病毒。

內科醫學年鑑《Annals of Internal Medicine》上周五（17日）刊登了一份由意大利案例報告，一名65歲的婦人於1月由武漢飛返意大利，不到一周後，出現乾咳、喉嚨痛、眼睛發紅等病徵。婦人翌日被送院檢查，對新冠病毒檢測呈陽性。

患者「康復」後病毒仍殘留在眼睛

患者確診後出現持續性結膜炎症狀，眼睛發癢、出現黏稠的分泌物，院方在她入院後第3天，為她的眼部分泌物進行病毒檢測，顯示結果呈陽性。直至婦人在染病後20日，眼睛分泌物仍持續驗出病毒核糖核酸（RNA），但當時她的採拭子樣本已有5天呈陰性，意味患者「康復」後，病毒仍殘留在眼睛內。

研究團隊認為，患者可以透過眼睛分泌物傳播新冠肺炎病毒。另外患者在病發初期已出現結膜炎，表明眼睛或是其中一個病初傳染源頭。

雖然現時只有一個案例，但團隊提醒不要用手觸摸眼、鼻、嘴及臉部，但團隊，前線醫護應穿戴適當的個人防護裝備，眼科醫生在進行檢查時必須格外小心。

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責任編輯：羅嘉欣