【新冠肺炎】美髮業界嘆自僱人士未受惠抗疫基金　促向所有從業員發放現金津貼

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情影響各行各業，疫情下市民減少外出，有美髮業界人士透露，生意額大減5至7成，並不滿政府兩輪防疫抗疫基金支援不足，使多個美髮業崗位如自由工作者未能受惠，故8個美髮業協會聯合提出一系列建議，如向所有美髮從業員發放為期六個月的9,000元現金資助等。

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於灣仔區經營髮型屋的陳家健透露，疫情下生意額大減5成，月租為15萬，高峰期一個月虧損約10多萬，店內22名全職員工，每星期需放1天無薪假，而每名髮型師由原月入數千至十萬不等，現收入也大跌3至7成。

尖沙咀髮型屋東主張國雄更指，店內約9成髮型師為自由工作者，約40人，其髮型屋生意亦大跌5成，為縮減資源，每星期需停業2天，而過往星期日一般有過百顧客，疫情下只剩約10名顧客，張亦透露，每月租金約6位數字，業主亦願意3月起，減租1至2成，為期3個月。

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香港美髮美容業商會會長江樹林指，2018 年香港統計處統計髮廊有 3,910 間，人數約14,430 人，惟連同自僱人士、自由工作者，整個產業鏈的從業員實質達4萬人。

8個美髮業協會聯合呼籲政府擴大「防疫抗疫基金 2.0」，全面向美髪從業員發放 6 個月現金資助，每月港幣 9,000 元，從業員只須提供僱主聘用證明、推行大型推廣銷售活動如「美髪節」以振興業界，及向未能受惠於防疫抗疫基金的美髮業商戶，發放一次性3萬元補償等。

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記者：鄧凱文