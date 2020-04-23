【恐怖枕邊人】女醫生皮膚潰爛變殘疾　疑遭醫生前夫落毒致怪病纏身

▲ 山東一名女醫生2015年與同為醫生的丈夫結婚後，不久怪病纏身，其後揭發懷疑是丈夫落毒。

近日內地熱烈討論一宗懸疑事件，山東一名劉姓女醫生2015年與同為醫生的丈夫結婚後，不久即怪病纏身，全身疼痛、四肢劇烈抽筋、體重暴漲，更一度因股骨頭無菌性壞死而需以輪椅代步。直到丈夫向她提出離婚，她才在家中發現大量類固醇藥瓶，令她懷疑自己是被丈夫投毒。

綜合內地媒體報道，山東臨沂女醫生劉雲在2016年11月出現感冒症狀，當時她的丈夫、高姓兒科醫生為她吊鹽水。幾天後，劉雲出現視力模糊、腿部抽筋等症狀，並在短時間內容貌發生變化，身型暴漲，「皮膚仿如撕裂一樣。」

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劉雲詢問丈夫用了甚麼藥，他回應是感冒藥。之後劉雲皮膚上亦出現一道道紫紋，於是去醫院檢查，發現血糖值竟比正常指標高出3倍以上。

由2016年11月29日到11月30日，劉雲先後在山東大學齊魯醫院的內分泌科、消化內科、心臟內科、肝病科等7個門診就醫，最終被確診「多囊卵巢綜合症」、「糖尿病」以及「代謝綜合症」。

家中驚揭大量藥物疑被投毒

劉雲一直不理解發病原因，直到2017年9月，丈夫向她提出離婚，她在媽媽幫助下收拾家中物品，卻驚見大量「地塞米松」（Dexamethasone）的藥瓶，令她懷疑自己之前是被丈夫落毒，繼而報案。

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「地塞米松」是一種人工合成的皮質類固醇，長期使用可致血糖升高、肥胖、高血壓、骨質疏鬆等。本身是醫生的劉雲知道，這種長效激素藥副作用大，藥效反應時間長，之後還可能會出現激素性白內障。

而濟南市一間醫院的內科專家進行分析時，認為她的病情符合長期且大劑量攝入「地塞米松」，導致「醫源性皮質醇增多症」、「醫源性糖尿病」，以及「雙側股骨頭無菌性壞死」。

事後殘疾兼重度抑鬱

劉雲現已與老公離婚，她的情形在去年7月經媒體報道後，前夫曾回應指，曾為劉雲注射11支「地塞米松」，但原因是為了要節省治療費，而所用藥物對方都知情並認可。

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當局認為，他所述與事實不完全相符，指他先後在鄉衛生院購入91支「地塞米松」，大部分已不知去向。然而事發至今，仍未能正式立案。當地一名警員受訪稱，劉雲報案後，先後有3間司法鑑定機構都表示，無法鑑定她的損害程度，是否達到「輕傷以上」的立案標準。目前她被評定為肢體三級殘疾，並診斷出重度抑鬱。

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責任編輯：王明芳