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【動物森友會】日日玩Switch撿樹枝釣魚　雙目乾澀疲累中醫推介明目潤眼茶【附做法】

健康 12:55 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

近日不少人迷上《動物森友會》，經常打機至深夜。中醫推介明目潤眼茶。

近期熱話除肺炎疫情、社會事件、油價問題外，必屬一款關於無人島、釣魚、撿樹枝的遊戲。不少病人將無人島的數碼勞動、釣魚、撿樹枝，帶到現實世界之中，其中雙眼毛病不能乏視，部分人雙目乾澀疲累。

長期注視螢光幕、手機屏幕以工作或遊戲，藍光容易使雙目乾澀疲累，註冊中醫師何顯毅推介一款簡易花茶，改善眼睛問題。

明目潤眼茶

所有材料可在一般中藥房購買

材料（一升水份量）：

菊花4.5g

玫瑰6g

麥冬3g

枸杞子3g

甘草3g

功效：

菊花：為本花茶最重要的明目藥材，除明目外，還有良好的清瀉肝火作用。

枸杞子：主要功用為補益肝腎，有一定的美顏、明目作用。

玫瑰：功效上以安神解鬱為主，有效改善睡眠質素。

麥冬：以養陰潤燥、清心除煩為主要功用。

甘草：有清熱解毒、抗炎、抗過敏的作用。

飲法：

將所有材料放入熱水壺內焗15至20分鐘即可飲用，或先放入茶包，泡水飲用。飲用時可對藥材作適度擠壓並攪勻花茶以調味。

注意：

菊花寒涼，份量過多可致輕微腹部不適或腹瀉。

病人可配合推拿按摩手法，於睛明、攢竹、魚腰、絲竹空等穴位按壓，或雙手手心互擦致和暖後，閉目後將手心輕貼眼皮上作熱敷。

何顯毅醫師專頁：Facebook / Instagram

文章獲何顯毅醫師授權轉載。標題經編輯修改，原題為〈動物朋友撿樹枝後遺症（ＩＩ）──雙目乾澀疲累〉

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：林卓昕

撰文 : 何顯毅 醫宗堂 註冊中醫師

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