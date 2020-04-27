【動物森友會】日日玩Switch撿樹枝釣魚　雙目乾澀疲累中醫推介明目潤眼茶【附做法】

▲ 近日不少人迷上《動物森友會》，經常打機至深夜。中醫推介明目潤眼茶。

近期熱話除肺炎疫情、社會事件、油價問題外，必屬一款關於無人島、釣魚、撿樹枝的遊戲。不少病人將無人島的數碼勞動、釣魚、撿樹枝，帶到現實世界之中，其中雙眼毛病不能乏視，部分人雙目乾澀疲累。

長期注視螢光幕、手機屏幕以工作或遊戲，藍光容易使雙目乾澀疲累，註冊中醫師何顯毅推介一款簡易花茶，改善眼睛問題。

明目潤眼茶

所有材料可在一般中藥房購買

材料（一升水份量）：

菊花4.5g

玫瑰6g

麥冬3g

枸杞子3g

甘草3g

功效：

菊花：為本花茶最重要的明目藥材，除明目外，還有良好的清瀉肝火作用。

枸杞子：主要功用為補益肝腎，有一定的美顏、明目作用。

玫瑰：功效上以安神解鬱為主，有效改善睡眠質素。

麥冬：以養陰潤燥、清心除煩為主要功用。

甘草：有清熱解毒、抗炎、抗過敏的作用。

飲法：

將所有材料放入熱水壺內焗15至20分鐘即可飲用，或先放入茶包，泡水飲用。飲用時可對藥材作適度擠壓並攪勻花茶以調味。

注意：

菊花寒涼，份量過多可致輕微腹部不適或腹瀉。

病人可配合推拿按摩手法，於睛明、攢竹、魚腰、絲竹空等穴位按壓，或雙手手心互擦致和暖後，閉目後將手心輕貼眼皮上作熱敷。

何顯毅醫師專頁：Facebook / Instagram

文章獲何顯毅醫師授權轉載。標題經編輯修改，原題為〈動物朋友撿樹枝後遺症（ＩＩ）──雙目乾澀疲累〉

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責任編輯：林卓昕