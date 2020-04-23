工聯會指本港油價持續高企質疑燃油公司涉合謀定價　促競委會調查

▲ 工聯會到競委會請願，要求對方調查本港燃油公司有否合謀定價，競委會派代表接收請願信。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情令全球原油供應過剩，國際油價近日出現急瀉，但工聯會指，本港各間燃油公司的定價持續高企，下調幅度與環球趨勢不成正比，質疑本地油公司有合謀定價之嫌，壟斷市場，促競委會調查。車主則冀油公司減油價，減輕運輸業界「捱貴油」的負擔。

余先生已駕車4、5年，每日都會駕駛私家車上班及接載公司客人，日行80至100公里，每月入油開支2,000至3,000元，佔月入約十分之一。他指，以往多在觀塘、九龍灣區入油，但現時油站數目減少，亦未必有時間專程駛往一些油價較平的油站入油，變相令車主選擇減少，等同「冇得揀」。

國際石油價格急挫 周浩鼎促油公司盡快減價

余先生稱，留意到近日每公升油價平均約17元，認為價錢不算平，雖然油公司會提供入油優惠，但優惠期未必每次都適用，最希望油公司可直接減油價，免車主「捱貴油」。

▲ 車主余先生冀本地油公司減油價。（程志遠攝）

工聯會今日（23日）中午到競爭事務委員會請願，指出受新冠肺炎疫情影響，燃油需求減少，近日國際油價出現急瀉，惟本港各間燃油公司的定價仍然高企，下調幅度與環球趨勢不成正比，以柴油、無鉛汽油、特級無油的價格為例，每公升分別賣13.5元、16.6元及17.83元，令運輸業界在現時經濟疲弱下繼續「捱貴油」。

工聯會立法會議員何啟明及新界東辦事處總幹事鄧家彪質疑，本地燃油公司涉合謀定價，壟斷燃油市場，要求競委會盡快展開調查，同時促請政府增加競委會法定權力，包括在進行調查時有權向被調查一方索取資料或證據、或設立罰則懲處拒絕合作的對象。

二人說，現時車用燃油是來自向個零售商於新加坡的煉油廠，至少佔比逾6成半，認為政府應開放燃油市場，引入新加坡以外的燃油產品，以及要求油公司披露油價的成本結構，提高定價資訊的透明度。

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記者：陳曉瑩