【疫市求生】受疫情影響餐廳蝕過百萬　名廚堅持不放棄變陣求生︰50歲人輸不起了

▲ Chef Studio by Eddy老闆兼總廚梁偉灝疫情下繼續堅持。

面對新冠肺炎疫境，餐飲業界裡有人選擇「守」，亦有人選擇「離」。法國菜私房菜餐廳Chef Studio by Eddy的老闆兼總廚梁偉灝 （Eddy）就是首批加入外送行列的香港食肆之一，早於2月初他已率先變陣求生。原本幾星期前他仍然對前境充滿信心，豈料近日疫情反覆，他也開始不敢去想前路會如何。

▲ 梁偉灝入行30年，開辦過多間餐廳，曾經歷過沙士低谷，卻認為這次新冠肺炎的疫情對他的生意造成最大影響。（湯炳強攝）

以前1個月最多蝕10萬元，近來不知不覺間已蝕了過百萬，實在很恐怖。

梁偉灝，大家也稱呼他做Chef Eddy，入行已逾30年，曾在香港半島酒店的高級法國菜餐廳Gaddi's學師，10多年前自立門戶，相繼銅鑼灣開設私房菜餐廳Poison Ivy、fine dining餐廳Chef Studio by Eddy及Chez Ed，主打affordable價位的高級法國菜。

他因為廚藝精湛，深受城中名人捧場，年多前他就將戰場搬到中環，開設同樣叫Chef Studio by Eddy的fine dinning餐廳。可惜餐廳開業不久，就先後遇上社會運動及新冠肺炎，令生意大受打擊。

▲ 餐廳由去年6月起生意開始變差，至今幾乎蝕了過百萬元。（湯炳強攝）

「6月起生意開始變差，中途是有好轉過，但12月時又出現問題，去年絕對是我人生中最靜的聖誕，全部大枱被取消。」後來選舉過後至農曆新年前夕，市道有好轉，Chef Eddy也接了2月份約50萬的生意。但奈何剛踏入鼠年，新冠肺炎疫症傳到香港，飲食界再一次經歷風暴。

我原本以為可以靠這筆錢打底，反敗為勝，收復失地，怎料突然間所有預訂又被取消，幾10萬瞬間沒了，這次真的要想辦法。

▲ 用心梁廚外賣直送套餐（$480）：有頭盤、湯、主菜及甜品，主菜可加$120選Chef Eddy的招牌菜寶寶龍蝦喇沙，香濃惹味。（湯炳強攝）

友人提醒 變陣推外送

Chef Eddy說，還記得過年時他在韓國滑雪，每次上山滑下來後，手機都會收到幾十個取消booking的短訊，根本再沒心情繼續玩，幸而同行的友人不斷提醒他不能如此消極。「他跟我說︰『人家不來餐廳吃，那你就送去給人家吧！』一言驚醒夢中人，我第二天就已扚起心肝寫了外送餐單，回港後立即實行。」

▲ 每份外送餐都會在送貨前預時間即做，確保食物新鮮熱辣。（湯炳強攝）

他笑言當初變陣推出外送時，不少人也說他戇居，但現時無論是大集團、酒店或小店，人人瘋狂做外賣，相對有競爭，愈出愈平頂爛市，所以他堅持要保持水準，自己落手落腳煮及送貨。

客人會驚訝我為何要親自出動送外賣，但聽到他們說一聲「加油」卻是很窩心感動。老實說一份外賣只賺百零二百元，有數得計，但可賺到其他人賺不到的那份溫情、信任，以及人與人之間的關懷互動，作為老闆的我是很享受。

▲ Chef Eddy由2月起開始變陣做外賣，大部分柯打也會由他及伙計親自送。（受訪者提供）

沙士重創 賣樓止蝕

其實Chef Eddy的創業路也非一帆風順，經營Poison Ivy時不幸遇上沙士及拍檔離世，要賣樓救亡，甚至被迫結業。幾年前在銅鑼灣開設的Chez Ed又因租貴及人工高，蝕了幾乎逾700萬，最後狠心關閉。然而，新店又遇上新冠肺炎，有時壓力大到甚至會躲起來大哭一場。但面對這場疫境，他承認自己也束手無策。

17年前我還算年輕，但今天我已經50歲，這次實在輸不起了。幾星期前我仍充滿信心，認為香港會沒事，但現在我看形勢似乎沒完沒了，不知道何時會完。高山低谷我經歷過很多次，但這次心情如跌落18層地獄般。

▲ 用心梁廚外賣直送套餐（$480）：有頭盤、湯、主菜及甜品，主菜可加$120選Chef Eddy的招牌菜寶寶龍蝦喇沙，香濃惹味。（湯炳強攝）

現時餐廳堂食已暫停，全靠外賣，旺場時周末會有十幾單生意，閒日有兩、三單，Chef Eddy說只是剛好夠出糧予5位伙計，加上業主又不肯減租，每月開支基本上最少10萬，要維持的確艱難。「老實說，問我是否捱得過？我真的不知道。我不想放棄，但同時要面對現實，當你看不到將來，每月要拿幾十萬交租，那是否止蝕離場才是明智？」

良心老闆 獲伙計大力支持

幸而他背後還有班好伙計支持，在情人節要幫忙送貨也在所不計，而Chef Eddy也堅持不會叫員工放無薪假及炒人。

這餐廳不只是我一個，每位伙計都有個家庭，即是有幾個家庭在我手，沒有伙計就沒有我，做老闆就是要這樣。

▲ Chef Eddy最近在YouTube開設「用心梁廚Chef Eddy Leung」頻道，教煮簡易法國菜菜式。（受訪者提供）

雖然近日確診數字下降，但政府宣布延長限聚令，對食肆仍有一定影響，在「堅持不放棄」的大前提下，Chef Eddy相信不能坐以待斃，正努力尋求轉型方法，如推出餸包及網上烹飪教學短片等，希望能殺出一條血路，以積極的態度面對疫境。

Chef Studio by Eddy

地址︰中環己連拿利7B號地舖

電話：6196 9046

記者︰黃依情