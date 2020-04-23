【網上會議】Zoom發布Zoom 5.0版本　增強平台安全性和抵抗干預能力

▲ Zoom發布Zoom 5.0版本，增強平台安全性和抵抗干預能力。

新冠肺炎影響下，不少都要使用Zoom進行網上會議，但程式日前被指涉及資料保安問題，引來市民關注。Zoom Video Communications, Inc.今日（23日）就宣佈5.0版本即將推出，帶來強大的安全升級。

Zoom推出最新版本 增強系統對抵抗干預的能力

Zoom Video Communications, Inc.宣布Zoom 5.0即將面世，帶來強大的安全升級。這將是Zoom 90天資訊安全計劃中的一個重要里程碑，旨在主動識別、解決和增強平台的安全性和私隱功能。通過加強 AES 256位元GCM加密標準，Zoom將增強系統對會議數據的安全性和抵抗干預的能力。

Zoom行政總裁 Eric S. Yuan表示：對於我們能夠在90天資訊安全計劃中邁出這一步，我感到十分自豪。我們一直通過滿足用戶的需要來建立我們的業務。這一切只是剛剛開始，我們將繼續堅定不移，致力提供最安全的平台，從而贏取用戶的信任。」

IDC社交與協作研究負責人Wayne Kurtzman表示：「當遇到有關安全性和私隱問題時，Zoom能夠迅速公開應對挑戰，制定一系列的措施，包括其行政總裁每週舉行一次的公共安全匯報、更改有關私隱問題的默認設置、訂立90天資訊安全計劃作深入處理安全問題，以及進行公開交流和咨詢。」

Zoom首席產品負責人Oded Gal表示：「我們全面考慮了用戶的私隱和平台的安全性。從我們的網絡、產品功能系列，至用戶體驗，一切都經過嚴格的審查。在後端系統，AES 256位元GCM加密標準將能夠提高用戶數據傳送的安全標準。在介面上，我們於會議欄目中增加了一個『安全性』標誌，讓用戶能夠一覽我們現有和新增的安全功能。對於數以百萬計的新用戶而言，這將確保他們在會議中能夠便捷地控制所有保障數據和私隱安全的設定。」

以下為Zoom 5.0的更新：

1. 網絡方面

AES 256-bit GCM 加密標準

Zoom 正在升級至AES 256位元GCM加密標準，以增強對會議數據傳送的保護並防止干預。為 Zoom Meeting、Zoom Video Webinar 和 Zoom Phone 的數據提供了保密性和完整性的保證。Zoom 5.0 計劃在一週內發布，支援 GCM 加密標準。所有帳戶需啟用 GCM 以令其在Zoom系統中生效。全面系統帳戶啟用將於5月30日開始。

自主控制數據傳送

帳戶管理員可以在帳戶、群組或不同類型用戶等級中，依權限選擇欲透過哪些特定區域的數據中心來處理即時線上會議的資料。

2. 用戶體驗及控制選項方面

安全性標誌

過去需透過會議欄目查看的安全性選項，現已被合併。用戶只需在會議主持人介面的欄目中點擊「安全性」標誌即可找到。

增強會議主持人控制權限

會議主持人可以透過安全標誌向 Zoom「舉報用戶」，亦可以禁止參加會議的人士更改顯示名稱。對於教育團體的帳戶，螢幕分享功能將預設為僅限主持人使用。

預設開啟「等候室」功能

對於免費、單一Pro帳號以及K-12計劃中註冊的教育團體帳號，「等候室」讓參加者被允許進入會議室前在虛擬等候室中等待，這項現有功能將改為預設開啟。所有主持人現在也可以在會議進行時啟用等候室功能。

預設開啟會議室密碼與其複雜度：所有免費、單一 Pro帳號及 K-12計劃中註冊的教育帳號皆已啟用會議室密碼功能。受管理帳戶的管理員可以設定密碼的複雜性（長度、字母、數字、特殊符號等要求）。Zoom通話管理員更可以調整造訪語音信箱所需的 PIN 碼長度。

雲端錄影密碼

主持人以外的參加者都需要輸入複雜的密碼。對於受管理的帳戶，管理員有權設定密碼的複雜性。

帳戶聯絡人共享

Zoom 5.0將提供全新數據結構，讓大型機構簡便而且安全地搜尋會議、對話和電話聯絡人。

增強欄目功能

商業、企業和教育方案的管理員可以在Zoom欄目中查看他們的會議如何連接到Zoom數據資料中心，包含連接到HTTP伺服器的所有數據資料中心、會議室連接器和閘道。

其他

使用者可以選擇關閉Zoom Chat聊天通知的預覽功能。新設的非個人專屬會議ID 的會議將使用11字元長的 ID，增加其複雜性。在會議期間，會議ID和邀請選項從主介面移至參加者選單，避免用戶不小心分享會議 ID。

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責任編輯：王俊賢