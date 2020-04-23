張國鈞認為換新官員可加強新思維　涂謹申料換人或為立會選舉鬥爭

▲ 港府昨日公布任命5人任公務員事務局、民政事務局、政制及內地事務局、財庫局及創科技局局長，同時免去羅智光、劉江華、聶德權、劉怡翔、楊偉雄及曾國衞職務。（經濟日報資料圖片）

特區政府問責班子出現大調動，包括出身自民建聯的徐英偉獲任為民政事務局局長，民建聯立法會議員張國鈞認為官員團隊適當時間換新成員，可加強動力及新思維；民主黨立法會議員涂謹申則稱港府換人或為了9月立法會選舉的「鬥爭」，未有令人眼前一亮感覺。

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身兼行政會議成員的民建聯立法會議員張國鈞今早接受港台《千禧年代》訪問時指，本屆官員團隊已做了幾年，去年由反修例風波到疫情，香港都有很多深層次問題，政府因應問題調整團隊順理成章，亦認為適當時間換新成員加強動力及新思維是好事，希望新局長能帶來新衝擊，提升政府管治。

被問及是次調動未有包括修例風波的相關官員，張國鈞則稱，特首林鄭月娥已指出今次換人是要「向前看」；對於有兩名新局長為民建聯成員，張國鈞強調並非是民建聯與政府的「交易」，但對他們的才華得到認同感開心。

他提到，尤其現時經濟低迷，香港於創科及金融仍有優勢，於疫情未完時如何帶領香港騰飛相當重要；至於民政事務局是政府收集民意的機構，過去發揮得不理想，換年輕局長能令政府更「貼地」。

民主黨立法會議員涂謹申於同一節目表示，近年政府民望一直下跌，社會對政府不信任，換局長可能想令社會感覺有希望，惟未有眼前一亮的效果，如看政績亦不明白為何要換走相關5名局長，認同建制陣營所指換人或是為9月立法會選舉的「鬥爭」。

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全國港澳研究會副會長劉兆佳則稱，港府高層人事調動或是配合中央較強硬的治港路線，亦是要挽回、強化建制力量及溫和民意對特區政府的支持；如未來1、2年能做出成績，配合中央對港政策，止暴制亂，打擊內外反對勢力，強化建制力量以及爭取支持繁榮穩定的民意支持，特區政府民望即可提升。

他又相信，當局從無想過要爭取反對派及其支持者對特區政府改觀，放棄對抗的態度，而相信中央亦有考慮強硬路線當然令反對派及其支持者更大反彈，惟整體政策是要遏制內部外部勢力，反對派的民意損失便不是重點考慮，而是盡快恢復香港秩序，處理好積累多年的亂局。

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責任編輯：陳正怡