【新冠肺炎】疫情未止現「抗疫焦慮症」　中大醫院教靜觀運動抗壓 【內附自測情緒問題】

▲ 中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽建議市民在家宜多做一些室內的運動，如拉筋、打坐、靜觀等鬆弛練習，讓身心可以有空間真正放鬆。(網上圖片)

新冠肺炎疫情持續，市民長期抗疫大感壓力。中大醫院於今(23日)舉行網上講座，中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽表示，近月出現不少病人因受情緒困擾而看醫生，尤其市民多留家不外出，家庭關係易出現磨擦，若情況持續沒有好好處理，會愈演愈烈，更出現情緒問題。

註冊心理學家陳雅文表示，疫情下不少公司實行在家工作，令市民日常時間表遭打亂，同時面對工作、照顧小孩、家務等或會感到忙不過來及感到很大壓力。她建議市民宜為自己重新制定時間表，讓自己知道每一日不同時間會做什麼，且訂定時間留給自己做一些自己喜歡、感到開心的事情，例如享受一杯咖啡的時間、看電影輕鬆一下等，從而減低焦慮感。

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陳雅文又指，疫情變化很容易會觸發我們不安焦慮的情緒，這些情緒有時會很強烈，並牽引出負面悲觀的想法，身體也可能出現不舒服的感覺。她指，疫情下夫妻在家見面時間增加，反令關係出現矛盾，例如為做家務而有爭拗。

她建議，市民若感到情緒太高漲，應先與對方停止爭拗，留半小時以上時間讓自己須對方先冷靜一下，又建議若妻子能主動告訴丈夫希望他幫忙，清楚指出自己需要對於如何幫助，「不用估估下」，較能避免雙方爭拗。

蔡曉陽表示，雖然疫情下市民減少外出，不過仍要找機會多做運動及與外界保持聯繫，幫助抒援情緒，例如找朋友傾談、找一些較少人的時間地點外出做運動，相信只要注意個人衞生，便不需擔心受感染。她又建議市民在家宜多做一些室內的運動，如拉筋、打坐、靜觀等鬆弛練習，讓身心可以有空間真正放鬆。

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對於如何分別緊張還是出現情緒問題，蔡曉陽提醒市民可用下面方法自測焦慮症：

連續兩星期出現食不安、夜不能寐情況 對疫情感到很大壓力及沒有安全感，例如擔心口罩是否足夠，總是不停地「點數」 外出後回到家會整個人由頭到尾消毒一次，若不做便會很緊張、擔心

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記者：洪芷晴