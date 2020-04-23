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疫情未止現「抗疫焦慮症」　中大醫院教靜觀運動抗壓 【內附自測焦慮症】

社會 14:40 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽表示，近月出現不少病人因受情緒困擾而看醫生，尤其市民多留家不外出，家庭關係易出現磨擦，若情況持續沒有好好處理，或易出現情緒問題。(網上圖片)

新冠肺炎疫情持續，市民長期抗疫大感壓力。中大醫院於今(23日)舉行網上講座，中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽表示，近月出現不少病人因受情緒困擾而看醫生，尤其市民多留家不外出，家庭關係易出現磨擦，若情況持續沒有好好處理，會愈演愈烈，更出現情緒問題。

注冊心理學家陳雅文表示，疫情下不少公司實行在家工作，令市民日常時間表遭打亂，同時面對工作、照顧小孩、家務等或會感到忙不過來及感到很大壓力。她建議市民宜為自己重新制定時間表，讓自己知道每一日不同時間會做什麼，且訂定時間留給自己做一些自己喜歡、感到開心的事情，例如享受一杯咖啡的時間、看電影輕鬆一下等，從而減低焦慮感。

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陳雅文又指，疫情變化很容易會觸發我們不安焦慮的情緒，這些情緒有時會很強烈，並牽引出負面悲觀的想法，身體也可能出現不舒服的感覺。她指，疫情下夫妻在家見面時間增加，反令關係出現矛盾，例如為做家務而有爭拗。

她建議，市民若感到情緒太高漲，應先與對方停止爭拗，留半小時以上時間讓自己須對方先冷靜一下，又建議若妻子能主動告訴丈夫希望他幫忙，清楚指出自己需要對於如何幫助，「不用估估下」，較能避免雙方爭拗。

蔡曉陽表示，雖然疫情下市民減少外出，不過仍要找機會多做運動及與外界保持聯繫，幫助抒援情緒，例如找朋友傾談、找一些較少人的時間地點外出做運動，相信只要注意個人衞生，便不需擔心受感染。她又建議市民在家宜多做一些室內的運動，如拉筋、打坐、靜觀等鬆弛練習，讓身心可以有空間真正放鬆。

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對於如何分別緊張還是出現情緒問題，蔡曉陽提醒市民可用下面方法自測焦慮症：

連續兩星期出現食不安、夜不能寐情況
對疫情感到很大壓力及沒有安全感，例如擔心口罩是否足夠，總是不停地「點數」
外出後回到家會整個人由頭到尾消毒一次，若不做便會很緊張、擔心

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記者：洪芷晴

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