【新冠肺炎】教育局：因應疫情　小一統一派位結果6月初郵遞給家長

▲ 教育局宣布，今年小一統一派位結果將郵遞通知家長和學生結果。(資料圖片)

教育局今日（23日）表示，因應新冠肺炎疫情，為盡量減少社交接觸以阻止病毒在社區擴散，本年度的小一統一派位結果會透過郵遞方式通知家長，家長無須親身前往「統一派位中心」領取派位結果。



教育局續說，會於6月3日至4日，將印有統一派位結果的《小一註冊證》，透過香港郵政的「本地郵政速遞」以上門形式派遞給家長。如郵政人員派遞時無人收件，會留下《領取郵件通知卡》，以便家長於下一個工作天下午或之後到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，家長可於6月6日至7日到指定的「領取中心」取回《小一註冊證》，教育局會於4月24日致函家長，通知有關安排的詳情。

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局方又提醒家長，需留意教育局最新的新聞公報及教育局小一入學統籌辦法網頁的信息（網頁路徑：教育局網頁（http://www.edb.gov.hk）> 教育制度及政策 > 小學及中學教育 > 學位分配 > 小一入學統籌辦法），以查閱有關公布統一派位結果及辦理註冊手續的最新安排。有關小一入學統籌辦法的查詢，家長可使用教育局的24小時自動電話查詢服務，電話為2891 0088，聽取有關資料。家長如有進一步查詢，亦可與教育局學位分配組（小一入學）聯絡，電話為2832 7700及2832 7740。

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責任編輯：楊玉珠