涉藥房偷7盒口罩稱自用　無業漢認罪囚3個月

▲ 案件於西九龍法院再訊。（資料圖片）

無業漢涉於旺角藥房偷取7‬盒總值1,870元口罩，案件今（23日）於西九龍裁判法院再訊，被告承認1項盜竊罪，被判監3個月。被告求情稱口罩屬自用，裁判官不接納其說法，質疑被告偷口罩的動機，指「300幾個口罩可以用成年」。

被告郭偉航（45歲）承認1項盜竊罪。控罪指他於2020年3月20日，在‪旺角西洋菜南街‬榮華大廈地下龍城藥妝內，偷竊7盒總值1,870元的口罩，而上述物品為偉峰亞洲有限公司的財產。

案情指，案發當日下午，被告在涉案藥妝店內將7盒口罩放入環保袋，離開時沒有付款，在店外被截停，並被即場搜出口罩，警誡下被告否認犯案，指自己只是忘記付款，但他身上並沒有現金。

辯方求情時指，被告無業，每月獲綜緩2,000元，被告需照顧48歲的智障兄長，因新冠肺炎疫情而犯案，偷口罩是自用，希望「有口罩保護自己」，被告事後希望改過自新，積極尋找工作，改善生活，獲法庭給予機會。

主任裁判官羅德泉質疑被告偷口罩的動機，指「300幾個口罩可以用成年」，又問辯方「疫情情況下都成日出街？」辯方回應指，被告稱每日要用兩、三個口罩，每數小時要換1個，被告做散工，需到處找工作，兄長亦需要用口罩，故7盒口罩2個多月便用完。

裁判官最後指，被告要照顧兄長或是真確，但被告身體無恙，強調口罩數量不少，被告說法令人難以接受，以4個半月為量刑起點，認罪扣減刑至判監3個月。

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記者：林欣樂