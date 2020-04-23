夫婦偽造清潔公司值勤紀錄　騙薪金33萬承認控罪

▲ 案件在觀塘法院判刑。（資料圖片）

一對夫婦偽造丈夫的值勤紀錄接近4年，詐騙一個公共屋邨的清潔服務承辦商薪金共約33萬元，早前被廉政公署起訴。兩人今日（23日）在觀塘法院承認控罪。裁判官杜浩成將案件押後至8月13日再提訊，二人獲准保釋。

被告阮永祥，72歲，的士司機，及其妻何惠意，63歲，羅氏清潔服務有限公司（羅氏清潔）前清潔工人，同承認一項串謀欺詐罪名，違反普通法。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發罪行。

案情透露，房屋署把秀茂坪邨的清潔服務合約，外判給羅氏清潔。阮永祥的妻子何惠意於案發時是羅氏清潔的清潔工人，派駐秀茂坪邨在兩名清潔管工的監督下工作。

阮永祥是的士司機。但根據羅氏清潔的紀錄，他於2012年11月至2016年9月期間，亦獲羅氏清潔聘用為清潔工人。

案情透露，阮永祥在該兩名清潔管工指示下，一星期6日、每天2次在一個人面辨識系統登記值勤，以記錄上下班。阮永祥在受聘羅氏清潔期間，平均每個月收取6,000元月薪，合共約33萬元薪金。他每個月會經何惠意，把4,000元現金交給該兩名清潔管工，並保留餘款。

案情透露，阮永祥應其中一名清潔管工要求，在秀茂坪邨登記值勤。他其實並沒有為羅氏清潔在該邨擔任清潔工作。房屋署及羅氏清潔在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：吳卓峰