【小豬出軌】周揚青千字文爆羅志祥偷食　何超蓮稱感同身受疑重提舊愛吳克群

▲ 何超蓮感同身受回應周揚青的千字文。

台灣男星「小豬」羅志祥與周揚青結束9年情，周揚青撰寫長文抒發分手感受，更大爆小豬賤男行為，獲得不少網民留言鼓勵，其中賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮，更在周揚青的發文中留言表示感同身受，有網民推測何超蓮的「感受」，可能所指的是她跟吳克群的一段情。

周揚青今日於社交平台發帖文講述分手感受，並寫下一封給羅志祥的千字文，詳談分手感受，惹來華人演藝圈的回響。

【小豬出軌】周揚青怒斷羅志祥9年情 千字文盡爆小豬賤男行為

▲ 有網民推測何超蓮所指的是吳克群。（何超蓮IG圖片）

有網民發現，賭王千金何超蓮於周揚青帖文下留言，寫道：「你經歷的我也經歷過，我知道那有多痛，很佩服你的勇敢，加油我的胖胖。」

周揚青亦回覆何超蓮：「但你現在收穫了幸福呀！我以後一定也會的，哈哈！」

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跟吳克群相戀4年

何超蓮曾與台灣歌手吳克群相戀4年，二人戀情曝光，亦愛得高調，經常一起外遊放閃，更一度傳出超蓮和吳克群將修成正果，可是2015年底二人突爆分手，當時，傳出有第三者介入，但二人都沒作回應。

何超蓮於分手後曾表示：「不會再執著一切真真假假」、「可以讓我提醒自己不能再這麼傻」，令外界認為二人分手源於吳克群偷食。

不過，吳克群當時說：「感情是兩個人的事，旁人不需要多說什麼造成不必要的誤會。」

▲ 何超蓮如今與內地男星竇驍拍拖。（何超蓮IG圖片）

去年，何超蓮與內地男星竇驍被發現拍拖，二人承認戀情至今感情穩定。

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