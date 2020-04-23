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【DSE2020】中學文憑試周五開考　一文看清巴士港鐵加強服務

社會 15:36 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

運輸署早前表示，為照顧考生在DSE舉行期間對公共交通服務的需求，由周五起，公共交通營辦商會於文憑試期間恢復及加強服務學校區的路線。(經濟日報資料圖片)

香港中學文憑試（DSE）將於周五（24日）舉行，運輸署早前表示，為照顧考生在DSE舉行期間對公共交通服務的需求，由周五起，公共交通營辦商會於文憑試期間恢復及加強服務學校區的路線，配合考生在區內或鄰近地區學校參加考試的交通需要；九巴及新巴城巴屆時將加強服務；而港鐵亦宣布當日起加強清晨列車服務。

港鐵宣布於周五起加強清晨列車服務，方便考生前往試場應考。除機鐵及迪士尼綫外，各重鐵綫將分別提早於6時15分至6時30分起逐步加密班次，並視乎需要加派後備列車行走，預計每日早上繁忙時段最多可額外提供約30班列車服務。

輕鐵及港鐵巴士方面，部分行經學校區的路綫包括輕鐵507、610、614P、615P 及 751 綫；以及港鐵巴士K51及K73綫亦會在考試日早上約6時45分開始按實際客量需求加派車輛行走。

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九巴表示，周五起將恢復18條因疫情停課而暫停的巴士路線的服務，包括特別班次︰3M特別班、5C特別班、13M特別班、14D、14D特別班、17特別班、23特別班、28S、34特別班、43D、82B、86S、87P、93M、214P、288A、288B、288C、296M特別班。

此外，新巴城巴表示，考試期間，將會加強以下9條路線的服務，包括11、12A、19、20、23、25A、27、48、85

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在其中7個主科的考試日，即4月24日、27日、28日、29日及5月2日、4日、5日，將恢復以下13條學校路線的部分班次。

新巴︰23B、81A、81S、82S、91A、93、702S

城巴︰19P、40P、41A、85A、85P、93C

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責任編輯：洪芷晴

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