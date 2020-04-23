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【潮物速報】村上隆聯乘拉丁歌手J Balvin推衞衣　KaiKai KiKi tee明天開售必熱搶

休閒 16:04 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

J Balvin穿上巨型KaiKai KiKi笑臉花圖案衞衣。（$1,600 / 圖片J Balvin IG）

由日本藝術家村上隆創作的KaiKai KiKi笑臉花圖案有多流行，相信都不需多作介紹，雖然這位藝術家曾在訪問中表示日本國民對它的創作非常冷淡，但對於歐美和本地的潮流人士而言，他每一個產品都成為大家瘋搶和炒賣對象，最近他又有新作推出，大家準備出動吧﹗

自2002年，村上隆得到Marc Jacobs的邀請為Louis Vuitton設計全新的Monogram圖案後，今天的他已成了全球最有號召力的藝術家之一，不少人都希望得到他的光環，最新的個案是格林美獎項得主拉丁歌手J Balvin。

大型KaiKai KiKi笑臉花衞衣。（$1,600/圖片由Joyce提供）

印上J Balvin單曲名字《Morado》的村上隆tee。（$600/圖片由Joyce提供）

J Balvin最近推出的全新唱片《Colores》，封面正是交由村上隆負責。

話說J Blavin在構思唱片封面的過程中，希望有一種東西能夠代表豐富的顏色，於是就立即想到由村上隆繪畫著名的KaiKai KiKi笑臉花圖案，並且邀請他合作。

入門版tee，肯定是水貨商瘋搶對象。（$600/圖片Joyce提供）

村上隆為拉丁歌手J Balvin設計的《Colores》唱片封面。（圖片J Balvin IG）

與此同時，更聯同他推出一個只有tee和衞衣的聯乘系列，在tee上印上《Blanco》和《Morado》兩首單曲名字，又或是巨型的KaiKai KiKi笑面花圖案。

J Balvin的支持者當然要買，村上隆的擁躉更是非買不可，畢竟售價相比於其他村上隆的產品更是吸引。

產品查詢：Joyce（2810 1120）    

記者：何偉雄

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