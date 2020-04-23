【大馬封城】中風外婆斷糧食2日恐餓死　親戚親自送食物上門慘被趕走

▲ 馬來西亞封國限制居民外出，有網民在社交媒體求救，指中風外婆斷糧2日，政府人員不准送食物恐餓死。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，馬來西亞早於3月18日宣佈封城，全國範圍限制人口活動，近日部分地區更限制市民外出，以遏制疫情，但封城卻意外令一名年老的中風婦人身陷險境。日前，有一名網民在社交網站求救，中風外婆居住在限制外出地區，而當地政府指會送食物上門，但卻沒有兌現承諾，導致外婆捱餓2日，親戚送食物上門卻慘被趕走。

綜合馬來西亞媒體報道，馬來西亞政府本月20日宣佈，吉隆坡有8個地區實施加強行動限制，限制市民外出。一名網民在社交網站表示，其曾中風2次的外婆居住在封鎖地區的組屋，因未能外出添置食物，導致她斷糧捱餓2日。網民表示，政府承諾會為外婆派送食物，但直至21日晚上仍沒有食物送到。

政府人員拒絕送食物

網民指因健康的緣故，外婆每天都需要喝牛奶，其親戚曾嘗試為外婆送食物，並親自送到外婆住處的樓下，惟政府人員不讓其上樓交收，更拒絕轉交到外婆家中，甚至訓斥親戚要立刻離開，否則將會提出罰款檢控，網民無奈表示，

外婆已經有2天沒東西吃，這樣下去很快會被餓死。

好心鄰居送米幫助捱餓外婆

事件迅速被廣傳，不少好心人聯絡事主，願意提供協助，事主其後回覆帖文指，鄰居得悉外婆的狀況馬上提供協助，向外婆提供一些米讓她煮成粥充飢，

希望讓大家知道政府沒有來派糧食，居民斷糧不知道可以怎麼辦。感謝大家對我外婆的關心。

截至今日（23日），馬來西亞共錄得5,532宗新冠肺炎感染個案，導致93人死亡。為控制疫情，馬來西亞政府於上月18日開始封國，部分地區限制市民外出，措施一度延長限期至5月3日。

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責任編輯：王明芳