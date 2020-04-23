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【暴動案】梁天琦旺角暴動判囚6年 上訴庭下周三頒布判決

社會 16:00 2020/04/23

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上訴庭將於下周三（29日）就梁天琦判刑上訴頒下書面判決。（資料圖片）

梁天琦就2016年旺角暴動被判囚6年，早前與同案兩被告盧建民及黃家駒提出上訴。梁天琦只就判刑提出上訴，上訴庭於去年10月聽取雙方陳詞後，押後裁決。據了解，上訴庭原定於2月底作出判決，因法庭停擺而押後宣布判決。據悉，上訴庭將於下周三（29日）頒下書面判決。

2016年農曆新年旺角騷亂案，梁天琦於亞皆老街參與暴動，被裁定暴動罪成，被判監6年。另一項襲警罪則判監1年，兩罪同期執行。同案另兩名被告，盧建民判囚7年，黃家駒判囚3年半。

梁天琦沒有就定罪提出上訴，只就刑期提出上訴。資深大律師駱應淦當時陳詞指，梁於審訊時被裁定於亞皆老街干犯的暴動罪成，而於砵蘭街干犯的暴動案，陪審團則未能達成有效裁決，但法官卻將砵蘭街的暴動都要梁負責，是考慮了不相關的因素。
 
被判囚7年的盧建民則同時就定罪及判刑提出上訴，其代表大律師劉偉聰質疑，原審法官引導陪審團時，就有關控罪元素之一，即在場人士是否有「共同目的」的說法並不恰當，將在場人士作出擾亂秩序行為的「共同目的」，與作出暴力行為的犯罪意圖混淆，帶不出暴動罪的獨特性。
 
代表黃家駒的大律師陳銚明則指，黃於案中的角色屬最輕微，他只是路過一時義憤，故衝出去對抗警方。

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記者：林育慧

梁天琦 旺角

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