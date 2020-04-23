【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　兩名患者都有外遊紀錄

▲ 兩名患者都有外遊紀錄。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增宗確診個案，累計確診個案增加至1035宗，另外一宗是疑似個案。

【新冠肺炎】本港中斷社區傳播鏈露曙光 何栢良：5月7日後可考慮放寬部分防疫措施

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布的新增個案，兩名男患者分別是27歲及58歲。

張竹君指出，該名58歲男患者曾經去美國，在3月24日返港，住在跑馬地藍塘道5至7號，3月26日出現咳嗽，失去味覺，4月6日完成檢疫曾經工作，在4月7日曾在香港會所大廈上班數小時，其他同事在家居工作，詳情即看：https://bit.ly/355ADUM

至於27歲男患者，他在3月13日在瑞士及法國，3月16日出現咳嗽、失去味覺及嗅覺徵狀，接受家居檢疫期間確診，他的妻子對病毒呈陰性反應。

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

▲ 疫情下有小童乘坐巴士時，做足防疫措施。（林字翔攝）

食物及衞生局副局長徐德義指出，政府加強為沒有病徵的抵港人士出現檢測，早上抵港乘客在亞博等候結果，而下午及晚上抵港人士，會在富豪東方酒店等候檢測，已286位抵港人士化驗呈陰性。他表示抵港人士由專車接載到酒店，也不可以離開酒店房間及離開酒店，違例早可被判罰款25000元及判監6個月，而測試陽性的患早的緊密接觸者，也會由專車送入院。

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記者：伍瑋瑋、蘇文軒