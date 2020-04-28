【廚物速報】Bosch七合一微蒸烤焗爐限時8折優惠　17分鐘焗出美味烤雞

▲ Bosch 嵌入式七合一微蒸烤焗爐，由即日至5月15日，在家煮食體驗價 : $24,680（原價$30,800）。（陳靜儀攝）

上好的菜餚，要色香味形俱佳，食材、技巧固然重要，合適的煮食爐具則彷如左右手，使入廚更得心應手。

Bosch最新推出嵌入式七合一微蒸烤焗爐，蒸烤焗變得無難度，烤焗加上微波處理一隻碩大烤雞僅17分鐘，家中大廚豈不心服口服？

新冠肺炎疫情未完，大家減少外出，在家「煮飯仔」的時間多了，快捷方便的煮食爐具顯得舉足輕重。Bosch 嵌入式七合一微蒸烤焗爐，烤焗、微波、蒸煮可單獨及混合使用，七合一任你操控，可配合不同用法，如微波爐加烤焗、微波爐加蒸，能加快完成菜式的烹調時間，8道菜能在1小時內完成。一般4人家庭，也可在半小時炮製出4個菜式 ，實在方便。

▲ 輕觸式功能及旋鈕控制介面清晰易用，兼有數碼溫度顯示。（被訪者提供）

市面上有不同型號的蒸焗爐，都包含蒸、焗及微波3種功能，但未能把三者同時混合使用。

方便快捷是這爐的賣點也是重點，記者現場嘗試酒煮大蜆，把洗好的大碗加入雞湯、蒜粉、酒、辣椒，放入爐內5分鐘即成，連碟上菜，煮食鍋也可省掉。

烤焗+蒸汽 保留食物水份

此機可添加蒸氣，平時焗雞或蛋糕，都有可能出現焗到乾面的情況，按下添加蒸氣功能，令菜式及烘焙成品增添Juicy，可以保留食物本身的水份，便做到外脆內嫩的效果。焗爐最高至攝氏230度。

▲ 內置程式功能已貼在機身內側，新手入廚也能煮出美饌佳餚。（陳靜儀攝）

不想費神自己決定使用功能，也沒問題，七合一微蒸烤焗爐附設30個自動烹煮程式，1-4屬解凍、5-30是煮食功能，選擇後再輸入食物分量，便會自動用最合適的加熱方式烹飪，按「Start」鍵便可輕鬆等待食物烹調出爐，方便得無話可說。

烹調輕易而舉，機身清潔又如何？此機側壁使用不銹鋼，易於清潔，另一賣點是ecoClean Direct自潔塗層背板，有油彈到背板上，會自動把油份分解為水蒸汽，內腔塗層背板，時刻保持清潔。

記者：周美好