【對抗濕疹】濕疹難斷尾紫雲膏有助紓緩？中醫拆解濕疹常見疑問

▲ 中醫表示，中度或嚴重的濕疹患者，若放棄治療有機會併發感染。（iStock圖片）

濕疹可找續多年，令不少人感到困擾，到底能否斷尾？搽紫雲膏、用芫茜水洗患處，是否有助紓緩濕疹？註冊中醫師李廣冀近日在其facebook專頁拆解濕疹常見的問題，

1. 濕疹、異位性皮炎、奶癬、頭泥、濕瘡、四彎風、接觸性皮炎、主婦手，這些是否同一個病？

答：濕疹是一組皮膚疾病的統稱，有以下六個特性：病因複雜、多形皮損、瘙癢、對稱發作、滲出傾向、反覆發作。有時病因未明，可暫時診斷為濕疹。如果手部濕疹確定為「接觸性皮炎」，就可以更準確診斷。

小孩手肘、膕窩有皮疹：可稱為「異位性皮炎」，有一定遺傳傾向，中醫也叫做「四彎風」。

嬰兒頭泥：可稱為「脂溢性皮炎」。

主婦手：稱為「接觸性刺激性皮炎」，多與接觸水與清潔劑有關。

濕疹：中醫稱為「濕瘡」，古代也叫「浸淫瘡」、「黃水病」。

奶癬：很多媽媽不明白這個稱謂，以為是「真菌體癬」。其實歷代「癬」這個字，一直以來都不只是真菌感染，奶癬等於嬰兒面部口周（嘴唇周圍）的濕疹。

2. 外塗紫雲膏是否一定能夠改善濕疹？

答：濕疹有一個發作過程：體內有濕，發於肌表，搔癢搔到滲出，結痂脫皮，色素沉著。

油膏比較適合患者在慢性濕疹階段，滲出不明顯時使用。

滲出階段：肌表溫度偏高，如果外塗油膏，會阻礙散熱，有機會更加痕癢。

皮膚有傷口時：更加要小心使用油膏。如果油膏含有冰片等刺激性藥物，個別小孩可引起更嚴重的皮損，特別是面部。

3. 可否用芫茜水外洗減輕濕疹？

答：一試無妨。但不一定能夠改善痕癢與皮疹，臨床不少家長反映洗後，反而加重濕疹。所以，這些外洗偏方，都是有些人好轉，有些人效果不理想。中醫認為還是要從脾胃著手，清除體內濕氣最重要，從內除濕，皮膚外面就要保濕。

4. 濕疹有無方法斷尾？

答：每種病都有輕重，一些輕度濕疹，經過治療護理，臨床可以康復，達到「斷尾」效果。不過體內一些濕疹基因無法改變，日後有機會接觸致敏原而復發。

一些中度或嚴重的濕疹患者，若放棄治療，有機會併發感染，輕則是毛囊炎，重則大範圍皮膚感染，例如：金黃葡萄球菌、紅腫含膿，必須治以清熱解毒，否則感染真皮層，可留疤痕。

一些患者突然停用類固醇，可誘發全身皮膚發紅，誘發紅皮病。這時要留意全身症狀，例如：有無發燒、胃口是否正常、是否發冷，最嚴重可以感染細菌，引發敗血症，導致器官衰竭，當然臨床上非常少見。

不過，總的來說，濕疹患者平時要多保濕，發作時要用藥，包括外用藥膏，內服中藥 (止癢袪風、安神清熱、解毒袪濕)，「有醫總好過唔醫」。

5. 為何現在這麼多人濕疹？

答：越發達的城市越多人患濕疹，兒童發病率也比較高。異位性濕疹在發達國家的兒童發病率可高達20%，成人約為2%至5%。

近年，無論是發達國家和發展中的國家，患病率都有上升的趨勢。這與食物添加劑、基因改造食物、精製加工食品、空氣污染、人多車多有關，所以治療濕疹與政府的環保政策、食物加工監管也有一定關係。

個人層面，就要多食天然食物，注意個人衛生，但也不能矯枉過正，例如過度頻繁洗手。這樣是過度護理，反而有機會加重手部濕疹。

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文章獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

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責任編輯：黃泳欣