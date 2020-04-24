【新冠肺炎】曾用於治療沙士及中東呼吸綜合症　BBC：英國擬試行血漿治新冠肺炎

▲ 血漿治療或是新冠的救星，但亦要顧及通過輸血可能會感染其他疾病，過程也須嚴謹。（Getty Images）

新冠病毒疫苗遙遙無期，新藥也沒有出爐，BBC英國廣播公司指出，英國開始凖備嘗試用「血漿療法」，用康復者血漿來治療新冠肺炎。

英國全國醫保體系NHS的血液和移植部門（NHSBT）目前正開始呼籲新冠康復者捐血，以便他們能評估用血漿治療新型冠狀病毒的可能性。研究人員希望，康復者血漿中的抗體將會幫助其他新冠患者對抗病毒。

嚴格審批過程

感染新冠病毒，人體免疫系統會通過產生抗體做出反應來攻擊病毒。隨着時間推移，身體中就會產生足夠抗體，而這種抗體可以在人體血漿（Plasma）中找得到。

▲ 感染新冠病毒的患者反應各異，有些人會出現輕微症狀，部分甚至是毫無病徵。（Getty Images）

NHSBT在聲明中表示，他們計劃先將此作為治療新冠的嘗試性療法。如果獲得全面批准，將試驗使用康復者血漿輸血方法，看是否能改善新冠病人的康復速度以及存活率。NHSBT強調，所有臨床試驗都會遵守嚴格的審批過程，以保護患者並確保取得良好的療效。

除NHSBT外，英國其他一些科研團體也在着手研究用血漿治療新冠病人的可能性，包括卡迪夫的威爾士大學醫院本周宣布希望開始試驗。此外，英國醫學科學院（The Academy of Medical Sciences ）院長Robert Lechler也希望開展這方面的小規模試驗，希望能用這種辦法治療重病患者。

優點與風險同需考慮

新冠疫情爆發以來，血漿治療也正在世界其他地方試用，美國行動最迅速，在疫情爆發後的3個星期就組織了全國性的試驗項目，約有1,500多間醫院參與，到目前為止已經有大約600名新冠患者接受了血漿抗體治療。

領導該項目的美國梅奧診所醫學中心（The Mayo Clinic）得出暫時數據，第一周試驗後沒有出現重大的安全憂慮，與此同時，也沒有引起太多意想不到的副作用。

有指血漿治療可以改善病人血氧水平等益處，消息誠然令人振奮，但尚需嚴格的評估及研究實證來支持。

Robert Lechler指出，目前人們對血漿還缺乏認識，期望隨時間將對這方面有更多了解，包括它的組成成分、抗體水平等。惟要留意是，血漿治療的另外一個風險，是通過輸血可能會感染愛滋病和肝炎等，過程中要特別注意。

曾醫沙士與中東呼吸綜合症

其實，在醫學上採集康復病人的血液治病並非新方法，這種方法在100多年前西班牙大流感時就用過，近年則要數2003年的沙士疫情，以及2019年的中東呼吸綜合症期間，受嚴重影響的韓國也曾試用過血漿療法。

回顧過去，血漿治療為疾病防治作出過貢獻，但血漿中抗體濃度過低導致療效不顯著等問題也曾引起關注，它對新冠病毒到底有多大功效，目前為止還只限於一些小規模的研究，因此仍需要大量的研究以確定其有效性。

在美國，已經有許多新冠康復者願意提供協助，紐約捐血站中來捐血的人絡繹不絕，已經採集到了超過1,000單位的捐血量。這些舉動令人感動，雖然他們自己曾感染新冠，但現在最關心的竟是如何能幫助他人。

有科學家說，血漿並不是甚麼靈丹妙藥。但在人們找到新冠疫苗之前，希望它能有所幫助，因為目前可供人們選擇的治療方法仍很有限，可行的方法值得一試。

記者：周美好