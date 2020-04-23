【中伏生果檔】厚德街市$120買兩盒爛士多啤梨　街坊：成日賣爛生果

▲ 有街坊於厚德街市中伏生果檔中，以$120買兩盒全爛的日本士多啤梨。

日本生果雖然價錢較貴，但品質有保證，仍深得港人喜愛。日前一名將軍澳街坊在厚德街市買日本士多啤梨時，回家卻發現「粒粒都爛同發霉」，直指生果檔將盒中的士多啤梨「執位」騙人，發文後亦有多個網民表示曾在同一間舖中伏！

生果檔疑重新包裝 遮掩士多啤梨變爛

有網民在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示在厚德街市近門口的生果檔，以120元的價格買了2盒日本士多啤梨。他指，士多啤梨的表面沒什麼問題，但當他回家打開，打算沖洗進食時竟發現每粒都變爛及發霉。打開另外一盒時，亦有同樣的狀況。

士多啤梨包裝為分為兩層，樓主表示店家將「下層爛嘅向上，上層爛嘅向下」。他當時看到上面及兩邊都沒大問題就買下，即日買、即日食，中間曾放在雪櫃4個小時：

原來全部開過執位，靚嗰面向上，呃人買。

▲ 兩盒日本士多啤梨，竟然全部都有變壞或發霉情況出現。（圖片來源：將軍澳主場Facebook）

樓主又指，如果盒中有一至兩粒變壞都算數，最恐怖是兩盒士多啤梨中，竟然沒有一粒放得入口，由此可見生果檔有多黑心，完全不顧食物安全。他又認為向店家追討也沒用，要居民不光顧才有最大效用，亦希望提醒街坊購買時望多兩眼：

錢其次，唔想大家街坊中伏，食壞肚。

將軍澳街坊：呢間嘢成日賣爛生果

帖文引起其他街坊分享中伏經歷，直指這間店經常賣爛生果，不少人都曾經受騙。有人買白色士多啤梨時，被檔主換上另一盒發霉的士多啤梨，之後他回去理論，引起途人圍觀，檔主才肯退錢。另一位街坊則是買到爛車厘子，回頭問店員，店員更粗聲粗氣責罵她。

有街坊建議去一田買生果，有其他網民亦同意，認為以此店的價格，「真係去一田好過」，至少可以投訴及換貨。更有精明市民表示季尾買士多啤梨並不需要120元。

有街坊指此生果檔曾將日本同大陸蘋果混在一起售賣，「便宜貨當貴貨墳」，因此以後都不再幫襯。更有人直指，此檔有員工經常不戴口罩、大聲說話，令人完全失去購買的意欲！

【食不安心】元朗街市買豬肉煮熟後驚現黑點 網民憂心：是否有豬瘟病毒

【食用安全】街市買海鮮開殼後漆黑中發光 網民震驚：已經食咗兩粒落肚

【食用安全】港媽大埔墟街市買5條紅衫魚 疑藏寄生蟲擰開有血絲【附專家解說】

責任編輯：王俊賢