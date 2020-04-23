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海關破獲本港本年度最大宗的走私凍肉案　涉650萬元拘15男

社會 16:25 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

香港海關昨日檢獲約162公噸懷疑走私凍肉，估計市值約650萬元。(曾秋文攝)

香港海關昨（22日）進行海上大型反走私行動，在香港國際機場對開海面偵破一宗涉嫌利用快艇及躉船走私的案件，檢獲約162公噸懷疑走私凍肉，估計市值約650萬元。行動中，海關共拘捕15名男子，年齡介乎23至65歲；為本港本年度最大宗的走私凍肉案。

海關在行動中，於機場三跑工程對開一帶海面，發現有兩艘躉船，正將大量凍肉搬上懷疑由內地海域駛至的快艇上，以快速散貨形式，估計走私凍肉往內地。於是採取行動，檢獲約162公噸懷疑走私凍肉。

海關特別調查科監督李燕萍表示，近月機場沙洲對開海面常有走私活動，嚴重影響西域海上航道安全，昨晚天氣惡劣，傾盆大雨，估計不法分子利用惡劣天氣及疫情下作掩護而進行走私活動，而躉船上更沒有冷凍設施及冰塊。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸，指今次海關行動中共派出100人及部署多艘高速海關截停艇，估計涉案的走私快艇以時速超過40海浬行駛，上貨後約2至3分鐘就可以離開香港水域，檢獲的為急凍牛肉及牛內臟，根據包裝是來自印度及美國，若成功走私入內地市場，或極大的食物安全隱患。

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記者：曾秋文
 

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