【無私奉獻】伊朗女教師臥病手術床上 堅持為學生網上授課

▲ 伊朗一名女教師即使罹患新冠肺炎，臥病手術床上，但仍堅持為學生網上授課。

正所謂：「師者，所以傳道、授業、解惑也。」伊朗一名女教師，即使罹患新冠肺炎，臥病手術床上，但仍心繫學生課業，不忘為師之道。她在床上一手執起教科書，另一手持手提電話，以視像形式為學生講課。伊朗教育部長得知此事後深受打動，公開表揚她對學生的無私奉獻。

病臥在床仍不忘師道

據伊朗媒體《前線網》報道，該女教師名叫Jafari, 是一名英文教師。從照片可見，飽受新冠肺炎煎熬的她，雖然病榻在床，精神萎靡不振，右手手背更貼滿膠布、縫滿輸藥針線，但仍堅持以視像形式，一手拿著電話，另一隻沒有傷口的手則持著較重的課本，繼續為學生講課，履行老師傳道、授業、解惑的職責。

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獲伊朗教育部長讚許

Jafari老師抱恙教學一事，聞者無不感動。伊朗教育部長Mohsen Hajimirzaee得知道此事後，亦深受打動，更公開感謝Jafari老師:

這張照片非常值得嘉許。她是一位盡責又非常關心學生的好老師。



他又說：

我亦代表全體教師向她表達謝意，希望她早日康復。

伊朗死亡人數破5千

截至4月22日，伊朗一共有85,996人確診新冠肺炎，當中5,391人死亡。單在4月22日，該國新增1194宗確診個案、94宗死亡個案。

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責任編輯：李世聰