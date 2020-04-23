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【疫市優惠】荃灣Donut Café親子餐廳外賣自取低至66折　超級食物胡桃南瓜提升免疫力【內附優惠碼】

精明消費 16:44 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

親子餐廳推出外賣自取優惠。（圖片來源：Donut Café）

位於荃灣的親子餐廳DonutCafé推出外賣自取優惠，全店餐單外賣自取低至66折，凡惠顧外賣滿100元，並提供優惠碼，即送嬰兒濕紙巾。

從本週開始，Donut Café推出一系列以超級食物（Superfood）製作的歐陸菜式。以胡桃南瓜（Butternut Squash）為例，它帶有油胡桃的堅果香氣而得名，是眾多南瓜之中最甜。

此外，胡桃南瓜含有豐富的饍食纖維、礦物質如鉀、鈣和維他命A，有助提升免疫力，配上香脆的杏仁和意大利飯，變成「香脆杏仁胡桃南瓜意大利飯」。

優惠詳情：

現凡惠顧外賣滿100元，並提供優惠碼D033，即送泰國Kurino嬰兒濕紙巾60片裝。

自選外賣一人餐，外賣自取低至66折，每份$59起【詳情

地點: L1,Donut Village,D‧PARK (Pizza Hut 對面)

服務時間: 星期一至日 上午11時至下午7時

外賣熱線: 2617 6773

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

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