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【新冠肺炎】58歲男子美國返港後出現徵狀　曾到中環上班理髮及脫牙

社會 16:58 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

張竹君指出該名男患者返港後一個月出現病徵。

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和跡象，本港今日（23日）新增2宗確診個案，包括一宗58歲男子。

【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　58歲住跑馬地男患者屬本地感染

第1036宗涉及一名58歲男子，他於3月24日從美國乘坐國泰CX893返港，居於跑馬地藍塘道5至7號，他4月6日完成檢疫曾經工作，於4月7日到香港會所大廈上班，4月9日到中環萬邦行脫牙，當時的醫生及護士有穿保護衣，4月21日到文華東方酒店理髮半小時，所有職員有戴口罩，他也曾入住服務式酒店。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該名患者在3月26日出現咳嗽，失去味覺，當時未有求醫，直至4月6日完成檢疫，4月20心血來潮自己接受化驗，4月21日交樣本後確診。她續指，當局稍後會為牙醫診所的職員取樣本作檢驗。

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：郭詩詩、蘇文軒

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