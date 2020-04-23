【美國疫情】超市變新迪士尼樂園　美員工狠批消費者漠視疫情

▲ 美國有員工揶揄，超市已變成新迪士尼樂園，此工作環境更將他們曝露於危險中，甚至發起罷工運動抗議。

新冠肺炎美國疫情確診人數增至逾85萬，超過4.7萬人死亡。隨着戲院、商場和其他非必要店舖停業，市民在家隔離悶得發慌，亦只能逛超市。當地有員工揶揄，超市已變成新迪士尼樂園，此工作環境更將他們曝露於危險中，甚至發起罷工運動抗議。

外媒《Business Insider》近日收到一封來自美國大型連鎖超市Target員工的電郵，揭示疫情下不少家庭出街依然漠視防護措施，沒有認真對待事件，變相使服務員置身高風險的工作環境中，記者跟進調查後發現情況嚴重，但零售商亦難以掌控消費者對待疫症的態度。

報道指，羅德島州CVS藥房的一名職員表示，曾看到一家大小到商店逛街，但無論是嬰兒和小孩，皆沒有戴上任何防疫裝備。另一位於加州的辦公用品店Staples，亦有員工稱一對上年紀的老夫婦前往光顧，只為用掉店舖優惠券以及花錢，「市民購物是因為無聊，已見過很多人帶小孩來逛。」

工會發起罷工 呼籲超市員工齊心抗議

一名Costco超市員工更形容：「我們這裡就是新迪士尼樂園，是父母帶孩子來逛街的好地方，惟並非所有消費者都採取預防措施，包括戴口罩。」一名紐約Target僱員就指，市民漫無目的地逛商店的趨勢愈益明顯。眼見超市變成唯一娛樂場所，其工會Target Workers Unite發起罷工行動，呼籲所有員工在5月1日請病假抗議，又在網站上撰文批評，超市可容納人數已逼爆，但消費者態度依然魯莽，光顧非為購買必需品，只是出於無聊和娛樂，完全不尊重他們工作的地方。

Target發言人表示，該公司正依從美國疾病管制與預防中心（CDC）的指示，採取安全措施以防傳播病毒，例如限制顧客流量、在店面張貼告示提供安全建議，還向員工提供口罩、手套等，以及檢查他們體溫。沃爾瑪（WalMart）最近亦宣布，所有美國員工都必須戴口罩，又鼓勵購物者也要戴上。

責任編輯：姚慧儀