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【香港小姐】港姐選舉疫情下有意續辦　轉戰Big Big Channel網上選美

娛樂 17:16 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

《香港小姐》有意轉戰網上舉行。

受著新冠肺炎疫情影響，無綫早前宣佈將會取消今年舉辦、第48屆的《2020香港小姐競選》，去年的冠軍黃嘉雯破天荒成為首位冧莊兩年的香港小姐。然而TVB今日舉行「TVB網絡平台疫境求新」記者會時，宣佈會將今屆的香港小姐移師到網絡平台Big Big Channel繼續舉辦。

連續舉辦了37年的香港小姐競選，於4月初宣佈今年《2020香港小姐競選》因為新冠肺炎的疫情而取消，令去年的冠軍黃嘉雯、亞軍王菲及季軍古佩玲，港姐頭銜亦順延，成為首次冧莊港姐。

【香港小姐】歷年港姐10個經典話題　朱千雪名次不及黃心穎卻成民選冠軍

今日無綫為旗下開設了三年的「Big Big Channel」舉行記者會，以「2020TVB網絡平台疫境求新」為名，宣佈三項消息。

記者會主持人麥美恩提到本來決定取消的《2020香港小姐競選》，將會破格由電視轉移到網絡上舉行。無綫高層兼港姐統籌經理余詠珊則表示，由於疫情問題，將於多部非戲劇類節目放到網上延續，早前因應疫情而推出的《疫境廚神》，短短三日內已獲逾20萬人追看，為TVB打下強心針。

每年香港小姐選舉總引起話題。（攝影：黃建輝）

【香港小姐】港姐當年沙士亦照舉行　今年首停辦黃嘉雯做足兩年冠軍

同時因不想把延續多年的香港小姐就此打斷，故希望轉為網上播出：「網上有許多變化，可以跟全球觀眾一同參與，開拓更多可能性。希望香港小姐並不只是從電視移到網上，而是把整件事變得網絡化。」

有份出席的歷屆港姐亦有在台上提供新意，例如去年港姐冠軍黃嘉雯提議以野外真人騷為題材，能夠見到港姐的美貌亦能見其真性情。何依婷及陳曉華則提及到近期網上流行的各種挑戰，可以了解到佳麗機智的一面等。

記者會上提到「Big Big Channel」另外兩項新動向，包括TVB首個網絡綜藝節目《疫境廚神》由於反應熱烈，決定繼續接收由觀眾傳來的煮食影片，由黎諾懿主持的星級版《疫境廚神》亦會繼續製作。

另外亦會推出「經典電視劇網絡版，會把多套經典劇集如《尋秦記》、《大時代》、《金枝慾孽》等的精華片段放到網上供觀眾重溫。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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