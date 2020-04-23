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【小豬出軌】羅志祥被揭曾搶好兄弟女友　前度Makiyo：祝分手快樂

娛樂 17:00 2020/04/23

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

羅志祥被指曾在歐弟當兵時，搶去其女友。（微博圖片）

台灣舞王羅志祥（小豬）今日被前度周揚言大爆賤男行為，事實小豬出道後，緋聞女友如車輪轉，先後跟蔡依林、Makiyo、楊丞琳、Selina、李毓芬、蝴蝶姐姐、林心如等女神傳過緋聞，其中跟Makiyo、歐漢聲（歐弟）三角關係最為人談論。

有指當年羅志祥及歐漢聲稱兄道弟，但歐弟當兵時，被指叫小豬照顧女友Makiyo，可是之後Makiyo卻跟羅志祥搭上，兩人拍拖2年多，但小豬對外只稱「好朋友」稱呼，直到4年前，Makiyo才承認跟羅志祥拍拖。 

Makiyo曾跟小豬地下情。（取自IG）

周揚青今日公開斥責小豬花心後，Makiyo在社交平台發文，還祝二人分手快樂。

她留言：「我只能說分手真的很可惜，因為在一起9年的感情小豬一定是很認真的，但在一起9年，就這樣分手，真的是浪費人家的青春。因為他都幾歲了，還不結婚。我是跟他沒有聯絡了，所以也沒有甚麼好話可以跟他說，希望他們分手快樂！」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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