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【4種血型飲食法】A型血忌吃醃製食品　O型血減少進食澱粉質【內附各種血型減肥法】

健康 13:30 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

美國著名自然療法學者Dr. Peter J. D'Adamo針對不同血型，研究出一套最佳飲食法。

減肥瘦身是不少女士的終身事業，但有時用盡方法節食都未必有效。美國著名自然療法學者Dr. Peter J. D'Adamo針對不同血型，研究出一套最佳飲食法。他發現血型影響著人體內臟機能，因此建議要按血型進食相配食物，就既健康又能有效減磅修身。

以下是不同血型人士的一些飲食及運動建議：

A型

  • 最適合素食瘦身。由於A型血人士免疫系統較敏感，患心臟病及糖尿病的風險也較其他人高，素食有助預防疾病。
  • 注意食物盡量要天然，例如有機、新鮮或未經醃製食品，乳製品亦應避免。
  • 適宜選擇太極、瑜伽等靜態活動。

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B型

  • 多吃雞蛋、低脂乳品及綠色蔬菜，有助減重。
  • 宜戒食小麥、粟米、蕎麥、扁豆、番茄、芝麻及花生，因可能會影響新陳代謝，容易引起疲倦、水腫及血糖低。
  • 不宜進食雞肉，因雞肉中的高凝集素容易破壞免疫系統，最好以羊肉代替。
  • 適合多做中度體能運動，如踩單車、游水、行山及打網球。

AB型

  • 減肥應多吃豆腐、海鮮、乳製品及綠色蔬菜。
  • AB型血人士胃酸分泌較少，因此「食肉獸」宜減少進食肉類，避免脂肪積存體內。
  • 建議少食多餐，盡量避免進食煙燻及加工肉類，否則增加患胃癌風險。
  • 切勿以咖啡因或酒精減壓，可改為做運動紓緩情緒。A型血及B型血人士適宜做的運動，AB型血人士全都適宜做。

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O型

  • 建議多吃瘦的有機肉類、魚、蔬菜及生果。
  • O型血人士胃酸分泌較多，消化能力強，不但能減低膽固醇超標，並且有較佳的自癒能力。
  • 建議減少進食澱粉質，尤其穀類，因較易轉化成脂肪及三酸甘油酯，避免進食的食物包括小麥、豆、乳製品、咖啡因及酒精。
  • 適合做較劇烈的運動，如跑步及其他帶氧運動。

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責任編輯：羅嘉欣

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