【對抗濕疹】食母乳+戒口有助紓緩BB濕疹？中醫拆解小兒濕疹6大常見疑問

▲ 中醫拆解小兒濕疹常見疑問

BB有濕疹，可以怎樣止痕止癢，紓緩病情？註冊中醫師李廣冀近日在其facebook專頁列出嬰幼兒濕疹常見的問題，並提醒大家要小心使用類固醇，別人云亦云，胡亂購買藥膏。

1. 餵母乳是否比奶粉更好？

答：人奶較易消化，可增強BB抵抗力，但不保證飲人奶一定可減輕濕疹。少數濕疹BB停人奶後，反而濕疹減輕，這與母親體質有關，也或者與母親進食辛辣、海鮮、燥熱食物有關。

2. 濕疹小孩的搔癢，有甚麼方法止癢？

答：可以用拍打方式代替搔抓，另外要剪指甲，或者戴透氣手套，因為濕疹可以越搔越多皮損。

3. 濕疹小孩是否應該天天洗澡？

答：一般情況下可以每天洗澡，特別是香港濕熱的天氣，皮膚較容易滋生細菌，每天清洗可以減少表皮致敏原。但過度清潔，例如洗澡時間太長，或者洗澡次數過多，可減少皮膚脂膜，影響皮膚抵抗力，建議少於10分鐘。

另外，也不可用太熱的水洗澡，這是不良刺激。偶然夜晚痕癢發作，可用冰袋隔著薄毛巾凍敷，可有效減輕痕癢，但不宜超過15分鐘。

4. 濕疹小孩可否游水？

答：室內泳池有氯氣消毒，可刺激皮膚，加重濕疹。游海水較好，海水有一定抑菌作用，但長時間暴曬，可能加重濕疹，建議在陰涼地方休息，避免暴曬。

5. 濕疹小孩是否有需要做敏感原測試？

答：IgE敏感測試比較準確，IgG血液測試不夠可信，只能作為參考。（註：IgE即「抗體免疫球蛋白E」，IgG即「食物特異性免疫球蛋白G」）

測試結果不一定能夠避免，例如塵蟎，屬於避無可避，意義不大。傳統中醫治療也不一定要知道敏感原才治療，主要通過矯正體內陰陽氣血平衡，讓正氣存內，邪不可干。這裡的邪，就是敏感原。

6. 濕疹小孩是否不能吃海鮮？

答：一般濕疹小孩對複雜蛋白敏感，例如：蝦、蟹。一般魚類，可以逐少試食；牛肉、雞蛋也可以試食。急性發作時，要戒蝦蟹牛蛋。

戒口並不保證濕疹好轉，因為濕疹發作涉及遺傳、天氣改變、外感 ( 感冒、鼻敏感 )、飲食 ( 海鮮、基因改造食物、添加劑 )、環境因素等，所以還是要心理準備要長期護理，必要時服藥、塗藥膏。

如果可以用中藥藥膏控制，就盡量避免使用類固醇。當中藥無法控制皮損，可以適量使用類固醇；但不能突然停藥，或者錯用高濃度類固醇塗面或乳頭下陰等部位。建議依照醫生指示用藥，不要自行到藥房買類固醇藥膏，聽別人說有效又去買。

文章獲註冊中醫師李廣冀授權轉載

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責任編輯：黃泳欣