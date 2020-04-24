【著數優惠】美容官網購物免運費贈品多　Shiseido限定套裝低至半價

▲ Synchro Skin感肌同步持久柔滑定製粉餅組合包括感肌同步持久柔滑定製粉餅、眼部及唇部快速卸粧液、夜色啞緻粉霜唇膏及White Lucent速效美透白啫喱乳霜。（總值$840、優惠價$485）（官方圖片）

縱使近日本港肺炎疫情稍為緩和，但專家呼籲大家仍然不能鬆懈，要盡量減少外出受到感染。想購物的話，其實這陣子網購更為精明選擇，因為大多品牌都推出網上購物優惠，美容產品尤其吸引，除了免除運費，更著數多多，絕對慳唔少。

Shiseido

Shiseido推出的官網限定套裝包括彩粧及護膚產品，優惠低至半價。凡購買任何產品，可免費獲贈兩款體驗裝禮品。如果是4月份內首次購物，更可額外獲贈皇牌Ultimune免疫力精華試用裝一枝（價值$200）。購物滿$680或$1,080（優惠組合除外），都可分別獲贈Vital-Perfection全效美白抗紋護膚組合（價值$370）或皇牌全效美白抗紋護膚彩粧組合一份（價值$710）。

▲ 4月份內首次購物，可獲贈皇牌Ultimune免疫力精華試用裝一枝（價值$200）。（官方圖片）

Atelier Cologne

高級香水品牌Atelier Cologne以其濃度為15至23%的《精醇古龍》香氛系列而聞名，質量更佳而且更持久，香水由手工皮套盛載，凸顯矜貴。

由即日至4月26日，於品牌網店購買指定《精醇古龍》30m香水一枝，即可以半價選購第二枝，更可到門市享用免費皮套刻名服務。凡於網上購買任何產品，都可自選3件香水體驗裝；購買任何3件產品，更可獲贈禮包一份。

▲ 購買任何3件產品，更可獲贈網購限定禮包一份，包括兩款香水精裝版、精醇古龍體驗禮盒及化粧袋（價值$273）。（官方圖片）

Nars

Nars網店由即日起至5月20日，會以優惠價66折限量預售「Afterglow銀色限定盒氣墊粉底增量套裝」。此外，網上更有多款美粧套裝以優惠價發售，最筍低至37折。此外，凡購物滿$880（套裝不包括在內），可額外獲享4件精美禮品，包括迷你遮瑕霜、粧前底霜試用裝、Nars鏡子及瞬效無油水凝霜旅行裝50ml。

▲ NARSissist入門必備套裝一共10件產品，包括2枝唇膏筆、Climax睫毛膏、筆刨、化粧袋，還有迷你版多功能彩粧膏、胭脂、古銅粉、光亮柔滑遮瑕霜及持久顯色眼線筆。（總值$1,753、優惠價$650）（官方圖片）

▲ 凡網上購物滿$880（不包括任何優惠套裝），即可獲贈4件禮品。（價值$793）（官方圖片）

Clarins

Clarins網店推出的優惠相當多，大家購物時最好花點時間研究一下。由即日至4月30日，多款套裝以優惠價發售。

此外，任何購物都可獲贈旅行裝調和沐浴精和可自選6件試用裝產品。如果是首次於網上購物並滿$1,000，可即時享9折優惠。而購買指定套裝任何2款並滿$2,480，可額外獲贈SELFIE美眉眼影盤加精美化粧袋（價值$480）。

▲ 賦活雙精華及V輪廓緊緻精華組合，兩枝主打產品正價為$1,560，現售$1,370，還額外附送4件彩粧及護膚產品。（總值$2,566、優惠價$1,370）（官方圖片）

▲ 購買指定套裝任何2款並滿$2,480，額外送價值$480禮品。（官方圖片）

Armani Beauty

Armani Beauty的粉底向來受歡迎，現購買任何粉底，都可獲贈極致再生水精華體驗裝及迷你氣墊精華粉底。

值得入手還有CREMA NERA極致再生輕盈乳霜，注入強效滋潤功效，質感輕盈，能為肌膚鎖水長達24小時及撫平細紋，現凡購買即獲贈極致再生重塑精華、迷你薄紗眼影液、迷你設計師電光藍氣墊精華粉底等5件贈品。

▲ 網上選購CREMA NERA極致再生輕盈乳霜，可獲贈額外5件禮品（總值$3,532、優惠價$2,950）（官方圖片）

撰文︰梁靜詩