【淘寶神器】20元淘寶一雙穴位襪　網民：毋須去做腳底按摩

▲ 20元淘寶一雙穴位襪，網民指毋須去做腳底按摩，但中醫師指出，亂進行腳底按摩可能有損健康。

新冠肺炎加上社交距離的措施（限聚令及停業令）延長，按摩場需停業，有網民在淘寶買了一雙穴位襪，他可以根據襪子上的標示自行按摩。註冊中醫呂兆陞表示穿上襪子後，穴位有機會移位，萬一按錯穴位，或對身體有害。

有網民在「淘寶開心Share」Facebook群組分享在淘寶買了一雙穴位襪，他上載一張穿上穴位襪的照片，並說：「吾（唔）駛去比（畀）人做腳底按摩啦！」表示自己也可以幫自己按摩。

穴位襪上印上不同穴位的名字，穿上它彷彿變得專業，隨口也可說出幾個穴位名稱。帖文一出，引來極大迴響。有網民笑言：「淘寶真係乜嘢都有！」也有網民質疑，如果買細了尺寸，穴位可能會走位。

記者翻查資料，發現一雙穴位襪普遍售價為人民幣20元，至於用家根據穴位襪上的標示按摩是否有效或安全？TOPick請教了註冊中醫呂兆陞。

穴位定位的方法

註冊中醫呂兆陞表示穿上穴位襪後，有機會因腳的大小或穿著方法等因素而令穴位標示不準確，特別是一些比較細範圍的穴位，不準確的機會更大。

呂醫師解釋穴位的定位方法有幾種，除了以身體體表位置定位之外，也有以身體比例畫定穴位。

按錯穴位或會流產

呂醫師提醒大家腳底按摩並非中醫傳統療法，進行腳底按摩時要小心處理，並指出以下注意事項：

1. 孕婦應避免足部按摩，如按錯穴位可引致不良後果，最嚴重情況，有部份足部穴位例如三陰交、昆侖等等可引致月經過多甚至流產。

2. 由於足底按摩的刺激性較大，所以高血壓及心臟病的患者應避免過大的疼痛刺激，以避免引發休克或更嚴重事故。

3. 糖尿病患者皮膚修復功能較弱，血液循環較差，所以按摩時應避免弄損皮膚。

4. 患有嚴重靜脈曲張或其他血管病變人士，不適當按摩患處可產生血栓剝落，應避免自行按摩。

5. 女性月經期間按摩應請教相關專業人士。

他向大家分享用於腳底按摩的常見穴位，如想紓緩經痛，可按「三陰交」及「地機」；如想紓緩疲勞，可按「足三里」及「豐隆」。

記者：王芷瑩