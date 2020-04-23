曾國衞指23條屬憲制責任　時機成熟早晚都要本地立法

▲ 新任政制及內地事務局局長曾國衞會見傳媒。（陳宛彤攝）

新任政制及內地事務局局長曾國衞今日會見傳媒，他表示宣誓後已與同事會面，了解工作情況。被問會否在任內進行基本法23條立法，曾國衞稱若時機成熟，早晚都要立法。

曾國衞表示，23條立法是香港的憲制責任，早晚都要去作本地立法，「時機成熟是早晚的問題，不是應不應該做，是幾時做的問題」，但牽頭的政策局並非政制局。

另外，國歌法受立法會內務委員會所影響，目前通過無期。曾國衞指，國歌法草擬階段已有充份討論，希望能盡快通過去完成憲政責任，至於內會情況，冀立法會可自行解決，盡快產生主席去恢復二讀。他又指，上任是要DQ立法會選舉候選人屬陰謀論，只要候選人擁護基本法便沒有問題，強調一切依法辦事。

至於基本法22條，曾國衞認為現在是愈辦愈明的階段，強調特首及上任政制局長聶德權已表明得很清楚，港澳辦及中聯辦代表中央處理香港事務，就香港「一國兩制」實施情況發聲，絕對有權有責、無可厚非。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳宛彤