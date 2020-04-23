【口罩供應】星之子陳易希研製口罩首批全部售罄　4月25日下午2時再推售一萬個

▲ 陳易希加推1萬個環保口罩。

新冠肺炎疫情持續，口罩供應一直短缺，「星之子」陳易希與本港紡織廠商合作研製的光觸媒可重用口罩，上周三（15日）接受網上預訂短短3小時已全部售罄。由於市民對口罩需求仍然殷切，陳易希與生產商商討後，決定再生產第二批約1萬個口罩及UV口罩消毒袋，市民可在本周六（25日）下午2時在www.100nmmask.com進行預訂，一批貨品預計可於5月中下旬到貨。

陳易希表示，第一批口罩及UV口罩消毒袋於上周三（15日）接受預訂，市民反應熱烈，短短3小時便已售罄，其中黑色和粉紅色口罩最受歡迎，均於1小時內全部售罄。他又指，由於許多市民致電查詢及希望購買，與生產商商討生產進度及可行性後，決定加推第二批口罩和消毒袋，又透露正計劃送出部份口罩予有需要人士，亦希望惠及DSE考生。

【口罩供應】陳易希研光觸媒環保口罩可過濾99.6%細菌 大人及小童版4月15日預售

口罩為一個三層設計的口罩，最外層布料使用台灣的醫療級光觸媒原料，經紫外光照射後，可分解細菌和病毒。而口罩中間則可更換為熔噴無紡布濾芯，而他們所採購的濾芯達到內地KN95口罩標準，可過濾99.6% 0.3微米以上的粒子，包括飛沫、細菌及部分病毒，每個濾芯可用約3至5日。



另外，陳易希研創出本港首個UV口罩消毒袋，內置紫外光消毒口罩及殺滅細菌。該UV口罩消毒袋內置紫外光燈，可增強光觸媒的效能，使用者將曾使用的口罩放入袋中，簡單按下按鈕，袋內的紫外光燈便會自動消毒放入的口罩。

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責任編輯：陳子謙