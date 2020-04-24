【疫市搵工】旅遊博客失業寄逾80份CV　80後大學生應徵譚仔時薪50元不覺屈就

▲ 旅遊博客Priscilla亦不幸成為失業大軍，積極求職的她努力申請80多份工，可惜仍然毫無回音。

新冠肺炎疫症嚴重打擊各行各業，市道直插谷低，以旅遊、酒店業首當其衝，放無薪假、減人工甚至裁員情況已司空見慣，最新失業率更達4.2%。旅遊博客Priscilla亦不幸成為失業大軍，積極求職的她努力申請80多份工，可惜仍然毫無回音。

▲ 曾遊歷多國並出版個人著作的旅遊博客Priscilla，於本地國際旅遊平台工作。（相片來源：受訪者提供）

毫無預兆被裁

擁有酒店及旅遊管理大學學位的Priscilla今年30歲，工作經驗豐富，失業前在本港一個跨國旅遊平台任客戶服務主任。她突然在3月尾接獲「大信封」：「當時公司有提及全體員工需要減薪，直到有一天我們收到來自美國總部的電郵，決定全面結束營運亞太區業務，完全毫無先兆。」結果，公司只賠償一個月人工通知金，即時遣散。

▲ Priscilla曾赴澳洲打工度假、德國留學，遊歷超過20個國家。（相片來源：受訪者提供）

寄80份CV僅獲5面試

Priscilla於是積極搵工，首兩個星期主要尋找客戶服務相關的工作，不過音訊全無，至今已應徵超過80份工，卻只有5次見工機會。她說：

現在市道低迷，各行各業也未必有預算請人，加上有不少同是失業的競爭者，如繼續用以往的心態去搵工，機會相當渺茫。也許自己的期望薪酬定得太高，遂將20K降低至16K，也不計較任何工種。

▲ Priscilla思想正面，並沒有因為失業找不到工作而氣餒。（相片來源：受訪者提供）

有意進軍餐飲業

有一天，她看見譚仔雲南米線刊登招聘廣告，心想自己對餐飲業也有興趣，決定申請主任一職，更獲得面試機會。她見工前認真地熟讀公司背景、餐牌等資料，更有人教她隱瞞學歷及工作經驗。見工時才發現譚仔不太在乎應徵者的資歷，人工雖然只得時薪50元，不過包兩餐亦有全面福利。她完全不覺屈就，反而認為是很好的學習機會。

Priscilla更對面試者表示不介意做樓面及廚房，唯對方認為她太斯文，未必適合。第二天收到譚仔通知，因為疫情關係主力做外賣，人手暫時充足，未有空缺。雖然失望，Priscilla也未心灰意冷，幸而她沒有太大經濟壓力，唯有繼續努力搵工。

▲ Priscilla於4月申請譚仔店長一職，更獲面試機會，可惜最後也落空。（相片來源：受訪者提供）

舊同事互相支持

雖然仍然失業，但她仍保持正面樂觀的心態：

我認為不能以行業、工種及人工局限及框死自己，應該擴大範圍，甚至降低要求，任何機會我也樂意去嘗試。

她說現時失業期間唯有多留在家，減少出外消費。舊同事之間也有交流，搵到筍工會互相介紹，甚至有人到了口罩廠工作。雖然好像騎牛搵馬，不過她當成是一種磨鍊，多一門出路對自己也有利。

記者：張頌婷