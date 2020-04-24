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【西班牙腕錶】Atelier de Chronometrie全人手工藝　30萬元起可自選物料訂製個性化腕錶

休閒 09:33 2020/04/24

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

屬品牌第3枚面世的腕錶AdC #3，細三針顯示，用上art deco的設計風格，錶殼所採用的18K玫瑰金也是品牌自創的專屬色澤。（官方圖片）

提起西班牙，你會想到甚麼？火腿？高迪建築？足球？應該不會是鐘錶吧！Atelier de Chronometrie的名字可能大家未有聽過，但它正是一個來自西班牙巴塞隆拿的獨立製錶品牌，血統已經夠罕有，而腕錶更用到全人手製作工藝，跟高迪的建築一樣充滿藝術性。

AdC #88一如其他腕錶以Omega C.266古董機芯為基礎，但平衡擺輪改用6個18K玫瑰金的重量控製，機芯擺頻由每小時18,000次增加至21,600次，精確度得以大大提升。（官方圖片）

錶底簡直賞心悅目，機芯的零件都由人手打造及修飾，手工精細。（官方圖片）

Atelier de Chronometrie創辦人之一的Santiago Martinez，原先從事時裝行業，但本身熱愛古董錶，不但成為收藏家，更做起古董錶買賣，約在5年前突然決定要創立自家的品牌，當然要以個人最愛的懷舊味道為理念。

首先買入了一批Omega C.266古董機芯，然後將底板以人手加工，再將多達40多個零件加以修飾，包括擺輪游絲、橋板、齒輪，甚至指針等，成了Atelier de Chronometrie專用機芯，不但沒用上CNC機器，更全採用傳統人手工藝。

採用了傳統掐絲琺瑯工藝的AdC #4，共用上35種不同顏色來展示地球及月球的景致，當中還隱藏了複雜機械裝置，每隔5小時20分鐘錶盤就會轉動一次。（官方圖片）

腕錶以銀製錶盒盛載，感覺高雅。（官方圖片）

錶殼是37.5毫米的細型尺寸，以盡量保留3、40年代的復古味道，每個機芯的修飾就用上至少6個月時間來完成，而且工作坊僅有4個人，因此每年最多只能生產10枚腕錶。

品牌以巴塞隆拿血統為傲，因此品牌名字下加有「Barcelona」字樣，而每一枚腕錶都是獨一無二，更可按客人的要求而特別訂製，由錶殼的物料、錶盤設計到機芯功能，都可以選擇，腕錶由30多萬港幣起。

Atelier de Chronometrie共有4位創辦人，Santiago Martinez（左）及Montse Gimeno（右）是其中兩位。（官方圖片）

問到Santiago何以特別鍾愛古董錶？他說︰

原因是當中牽涉到人及情感，這是機械不能給予的。

Santiago堅持不打算增加生產量或加快腕錶的製作時間，另一位創辦人Montse Gimeno則補充︰

真正的高級腕錶是需要時間來成就。

記者：梁靜詩

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