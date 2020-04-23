【險象環生】唐狗危坐私家車頂險跌出馬路　主人涉虐畜︰狗有訓練過

▲ 在四川人多車多的馬路上，有架行駛中的私家車車頂有一隻黑色唐狗。

本港早前有車主將秋田犬、金毛尋回犬放在農夫車的車斗上，車輛高速行駛，狗狗狀甚驚慌，備受抨擊涉虐畜。日前，中國四川亦有無良主人將狗狗放在車上行駛。在人多車多的馬路上，有架行駛中的私家車車頂有一隻黑色唐狗，險象環生。

綜合內地媒體報道，昨日（22日）有一則影片在網絡流傳引起公憤，動物保護組織更抨擊有關做法涉虐畜。於四川省樂山市的繁忙馬路上，一隻黑色大型犬在行駛中的車頂上，車上沒有任何圍欄或任何保護設施，黑唐狗時而坐趴在車頂，時而站立車頂上，情況危險，對狗狗、其他駕駛者、途人都構成危險。

影片中，見黑唐狗更不慎跣腳，跌倒在擋風玻璃前面，差點跌落在馬路上，私家車車主及時慢駛停下來。

【驚慌秋田】秋田犬被放車斗高速行駛狀甚驚慌 車牌為成龍一家持有

車主兼狗主涉虐畜

有市民向當地交通警舉報，而交通警通過天網監控，鎖定了該輪私家車車主，第一時間聯繫他，證實車主是狗主人，他辯稱何以將狗狗放在行駛中的車頂上︰

因為車內塞滿東西，所以將狗放在車頂，我的狗是訓練過的！

車主表示當天是車輛後座塞滿了，怕狗狗侷促，才將牠放在了車頂，而他事後有感這做法不對，而警方對車主進行了批評教育處理。

PETA︰該狗主不應該再養狗

PETA亞洲善待動物組織對此發表評論，表示該名不負責任的狗主不應該再繼續養狗，以免狗狗再接受其他危險的「訓練」。PETA並呼籲大眾多關注並舉報類似的虐待行為。

這位狗主不顧危險安全，將狗狗放在光滑的車頂，差點釀成慘劇，難以想象可憐的狗狗在車水馬龍的馬路上有多麼的焦慮。

更多有關狗隻的報道，即睇︰

【流浪狗慘況】唐狗媽媽帶2狗BB流浪覓食 餓極俯身摷車站垃圾桶令人痛心

【愛心印傭】新聘請3個月印傭悉心照顧狗狗 僱主大讚︰家務煮飯樣樣掂

【狗咬狗】貴婦狗咬死同伴後被人道毀滅 女狗主涉殘酷對待動物被捕

責任編輯︰顏紫燕