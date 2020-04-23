【新冠肺炎】康復患者明起享半年中醫復康服務　提供10次中醫藥門診費用全免

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，至今已有逾千人確診，當中半數患者已康復出院，食衞局公布「中醫門診特別診療服務」計劃將於明日推出，患者康復出院後首6個月，到中醫診所接受最多10次內科門診復康服務，每次包括不多於五劑中藥。

食衞局局長陳肇始日前回覆立法會議員提問時，透露最快4月推出中醫診所擬推新冠肺炎復康服務。食衞局今日公布有關計劃將於明日(24日)推出，為新冠肺炎康復出院者於中醫診所暨教研中心，提供中醫內科門診復康服務。

【新冠肺炎】劉家獻：過去24小時有21名確診病人康復出院

【新冠肺炎】食衞局：中醫診所擬推新冠肺炎復康服務 最快4月推出

當局稱，患者出院時將獲發列有服務詳情及參與方法的信件，隨後6個月可按意願選擇到中醫診所接受中醫復康方案，獲提供最多10次免費中醫內科門診服務，每次按臨床需要包括不多於五劑中藥，惟針灸、骨傷（推拿）及其他治療則不屬於是次特別診療服務範圍內。

患者須於求診前致電中醫診所預約，並帶備信件和相關文件到相關中醫診所安排接受免費中醫診療服務。

食衞局稱，中醫門診特別診療服務可予出院病人多一個復康方案的選擇，更可予中醫於抗疫治療發揮更積極作用，同時促進中西醫協作及相關的中醫臨床研究的發展；政府一直與中醫藥界保持密切溝通，為中醫業界提供有關疫情的最新資訊和指引。

【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案 兩名患者都有外遊紀錄

發言人補充，當局長遠繼續透過中醫藥發展基金、18區中醫診所及未來中醫醫院的網絡進一步加強中醫師的培訓，提升業界處理公共衞生事件的能力，讓中醫藥的優勢得以充分發揮。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳正怡