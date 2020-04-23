【DSE2020】路縱崎嶇滿考驗　仍懷決心向着前　楊潤雄借鄧麗君金曲勉文憑試考生

▲ 楊潤雄借鄧麗君金曲勉文憑試考生。

中學文憑試明天在新冠肺炎疫情下開考，教育局局長楊潤雄特別撰文為逾5萬考生打氣，更憑歌寄意，為考生送上已故鄧麗君小姐的金曲《漫步人生路》勉勵考生，「路縱崎嶇亦不怕受磨練......確信美景良辰在腳邊。」寄語應屆考生，今年雖是崎嶇的一年，但在成長中經過磨練，將來一定會在漫長的人生中變得更強，有更美好的明天。他希望考生能放鬆心情，盡情發揮，考試順利。

香港中學文憑考試明天（24日）開考，第一科是視覺藝術，有3000多位同學應考，而涉及約5萬名考生的四個核心科目，亦會在下星期一展開。楊潤雄撰文勉勵考生，「在考試路上，你們並不孤單，教育局、香港考試及評核局和中學各位同工一直與你們並肩，支持你們全力衝線！」

對於有人說，應屆考生是「被選中」的一代，這個學年先後經歷社會事件及新冠肺炎疫情，打亂了正常的學習和考試時間表。楊潤雄表示，應屆考生的確要面對更多困難和不確定因素，亦承受了不少壓力，「需要花更多時間和精神準備考試，當中展現的毅力和決心，以及自主學習和規劃的能力，實在令大家驕傲。」

最近，許冠傑先生一場為港人加油打氣的網上演唱會引起熱烈迴響，也許有些年輕朋友是第一次聽他的作品，但相信同樣能感受到昔日金曲那股激勵人心的力量。在此，我想為考生送上已故鄧麗君小姐的金曲「漫步人生路」，歌詞提到「路縱崎嶇亦不怕受磨練．．．．．．確信美景良辰在腳邊」。今年是崎嶇的一年，在成長中經過磨練的你，一定會在漫長的人生中變得更強，有更美好的明天。希望各位考生放鬆心情，盡情發揮，祝大家考試順利！

今屆文憑試共有逾五萬名考生及二萬一千名考務人員，以及約四百個試場。考生和考務人員的健康是我們的首要考慮，我們全力加強各個試場的防疫措施，務求在安全的情況下讓考生完成文憑試，總結六年來的學習成果，獲取認可資歷，從而踏進人生另一階段。在此，我衷心感謝各位校長和老師，在準備試場、協助監考和評卷工作，以至支援同學各方面所作的努力。

新冠肺炎疫情仍然持續，楊潤雄特別指出考試沒有緊密的社交接觸，是一項低風險的靜態活動。他再次提醒今年所有考生及考務人員都必須戴上口罩，在進入試場學校前，各人必須消毒鞋底，並以酒精搓手液清潔雙手。為確保安全，考生都要作出健康申報，並接受體溫量度，如果有發燒或急性呼吸道感染徵狀，將不獲准進入試場。試場內亦已加強清潔，座位之間的距離已盡量加闊至1.8米。而在休息時間，學校將開放空曠地方給考生，避免人群聚集；洗手間亦已加強消毒給考生分批使用，同學排隊時要保持一米距離，避免交談。

除了試場的防疫措施之外，個人的防疫物資亦是重要一環。為了表達對考生的心意和支持，政府繼上月按考試日數派發口罩予各考生之後，本周亦已將二十萬支便攜裝酒精搓手液運送到試場，由明天至核心科目開考期間，會送贈給每一位考生。他相信在多重保障之下，只要大家可以配合，文憑試一定可以在相當安全的情況下進行。

最後，他再提醒考生出門前記着量體溫，同時帶備新舊兩張准考證、身分證明文件、健康申報表和口罩，還要預留充足時間到試場準備。

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責任編輯 李志強