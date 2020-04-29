【超市大搜查】零食魚肉腸可長期保存不含防腐劑　營養師拆解魚肉腸高鈉含豬油

▲ 營養師拆解魚肉營養價值。

魚肉腸是不少人心愛的零食，印象中魚肉腸保存期限較耐，所以很多人都會認為內含很多防腐劑。但據TOPick在超市搜查13款常見的魚肉腸，發現其實大部份魚肉腸均不含防腐劑，甚至有些會直接在包裝上標明。到底為什麼魚肉腸可以不添加防腐劑？雖然大部份魚肉腸不含防腐劑，但代表這是健康小食嗎？播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith）接受TOPick訪問，拆解魚肉腸的營養價值。

TOPick在超市、零食店搜查13款市面常見的魚肉腸，發現小小的一條魚肉腸，除了魚肉外也添加了不少其他物質，例如添加劑、味精、豬油、澱粉、色素等。至於大家總覺得含有的防腐劑，實際上有12款魚肉腸的營養標籤上都無蹤影，甚至仔細一看，有些包裝上更標榜著「不加防腐劑」。

魚肉腸不含防腐劑？

Judith解釋，這是基於魚肉腸的製造過程及消毒方式。魚肉攪碎後會擠滿「橙色膠套」內並密封，在攝氏120度高溫加熱4分鐘，再以高壓高溫殺菌，所以便不必使用殺菌或防腐劑，也可在室溫長期保存。同時，有沒有發現魚肉腸大部份都是橙色包裝？Judith透露，橙色包裝就是為了阻擋紫外線的照射，防止魚肉腸變色。

高脂高鈉的魚肉腸

既然魚肉腸不含防腐劑，是否代表是健康小食？非也。Judith提及，魚肉腸相對較高鈉、高脂，攝取過多可致高血壓及心血管疾病。

以善字牌魚肉細腸為例，每100克含約155卡路里，總脂肪約為7.7克，蛋白質約為9.5克。從而計算出其蛋白質佔熱量的比例約為25%，總脂肪佔熱量的比例約為45%。

由此可見，魚肉腸的脂肪含量並不低。同時，仔細看營養標籤就會發現部份魚肉腸含豬油，故脂肪含量其實並不低。

另外，魚肉腸鈉含量較高，11款中即使鈉含量較低的，仍含每100克622毫克鈉。據世界衞生組織建議，健康的成人每日攝入少於2,000毫克的鈉，即約1茶匙（5克）的鹽，有助防止高血壓並降低心血管疾病、中風和冠心病的風險。

假如經常進食魚肉腸，加上每人每日於正餐攝取的鹽份，便很容易超出每日世界衞生組織建議的上限。

部份魚肉腸含有美國禁用的色素，詳情請看：部份魚肉腸含美國禁用人工色素 E124或加劇兒童過度活躍

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記者：楊宛茜