【遺愛人間】英國醫療物資短缺霍金遺愛人間　家屬捐出生前所用呼吸機抗疫

▲ 霍金家屬捐出其生前所用呼吸機抗疫。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國家面臨醫療物資短缺問題。有英國媒體報道，已故英國物理學家史蒂芬‧霍金（Stephen Hawking）的家人，決定捐出其生前使用的呼吸機，目前已經通過檢測，確認適用於新冠感染者。

據英國廣播公司（BBC）報道，霍金自2009年起健康開始惡化，呼吸變得愈來愈困難，不時需要使用呼吸機。他於2018年離世，終年76歲。現今疫情嚴峻，他的家人決定向向劍橋皇家帕普沃斯醫院，捐出其生前所用呼吸機。

霍金的女兒Lucy Hawking表示，這部呼吸機曾陪伴霍金走遍全世界，雖然不舍，但考慮到父親生前多次受該醫院的治療和照顧，當今現疫情嚴峻，醫院站在抗疫的最前線，因此決定捐出父親生前的呼吸機，出一分力幫助更多患者。

劍橋皇家帕普沃斯醫院收到呼吸機後，已經對呼吸機進行檢測，證實適用於新冠肺炎患者。院方指，因應疫情持續，為接收更多患者，醫院的重症監護病房（ICU）已經擴大了兩倍。院方表示，非常感謝霍金家屬在這個充滿挑戰的時刻提供協助，捐出意義重大的呼吸機。

【英國疫情】英格蘭小姐重操故業親述抗疫見聞 病人脫口罩咳嗽前線醫護缺N95

【新冠肺炎】英國超市指引「醫護碰商品後必須購買」 醫護失望發文：視我們為麻風病人

責任編輯：羅嘉欣