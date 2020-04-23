  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 19:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

見近期金價急升　八旬翁打開東亞銀行保險箱　報稱失「八両金」報警　

社會 18:21 2020/04/23

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

警方接獲一名老翁報案，指他在東亞銀行長沙灣青山道分行，存放保險箱的「八両金」不翼而飛。(曾秋文攝)

今（23日）早10時許，長沙灣一銀行發生離奇失竊事件。警方接獲一名老翁報案，指他在東亞銀行長沙灣青山道分行，存放保險箱的「八両金」不翼而飛。據知，老翁見近期金價急升，想賣金套現；警方正調查事件是否有人忘記早前已取走金器，或銀行有所疏忽。

報案人為一名八旬翁，據了解，他與妻子於70年代開設聯名保險箱，他們曾經轉用其他的銀行分行。他將金器存放在保險箱內。由於近期金價急升，老翁兩日前有意取回金器放售，惟打開保險箱後，懷疑裡面少了「八両金」。

【口罩供應】星之子陳易希研製口罩首批全部售罄　4月25日下午2時再推售一萬個

老翁今日再到銀行了解，並報警求助。警方到場作初步調查，協助伯伯釐清是否已取金器回家。涉事長沙灣青山道305號東亞銀行，分行有閉路電視監察保險箱範圍，客戶入內亦須登記身分證、簽名、才可打開保險箱。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：曾秋文

 

相關文章

佐敦商廈內診所被爆竊　警方調查失電腦及電子探熱針
15:03 2020/03/10
佐敦商廈內診所被爆竊　警方調查失電腦及電子探熱針
王維基網購平台失竊口罩　澄清涉事員工承認偷竊
18:35 2020/03/11
王維基網購平台失竊口罩　澄清涉事員工承認偷竊
【新冠肺炎】牛津大學3幅價值近1億古畫被盜　福布斯：疫情影響致保安脆弱
16:10 2020/03/18
【新冠肺炎】牛津大學3幅價值近1億古畫被盜　福布斯：疫情影響致保安脆弱
疫情 銀行 長沙灣 東亞

最高瀏覽

【豪宅曝光】李蘊嫁內地才俊三年抱兩　住5千呎獨立屋超大花園打邊爐【多圖】
16:50 2020/04/22
【豪宅曝光】李蘊嫁內地才俊三年抱兩　住5千呎獨立屋超大花園打邊爐【多圖】
【淘寶大改造】2.5萬淘寶將大埔村屋佈置成泰式花園　港媽：扮去咗泰國旅行
13:57 2020/04/21
【淘寶大改造】2.5萬淘寶將大埔村屋佈置成泰式花園　港媽：扮去咗泰國旅行
【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　兩名患者都有外遊紀錄
今日 16:34
【新冠肺炎】本港新增2宗確診個案　兩名患者都有外遊紀錄