見近期金價急升　八旬翁打開東亞銀行保險箱　報稱失「八両金」報警　

▲ 警方接獲一名老翁報案，指他在東亞銀行長沙灣青山道分行，存放保險箱的「八両金」不翼而飛。(曾秋文攝)

今（23日）早10時許，長沙灣一銀行發生離奇失竊事件。警方接獲一名老翁報案，指他在東亞銀行長沙灣青山道分行，存放保險箱的「八両金」不翼而飛。據知，老翁見近期金價急升，想賣金套現；警方正調查事件是否有人忘記早前已取走金器，或銀行有所疏忽。

報案人為一名八旬翁，據了解，他與妻子於70年代開設聯名保險箱，他們曾經轉用其他的銀行分行。他將金器存放在保險箱內。由於近期金價急升，老翁兩日前有意取回金器放售，惟打開保險箱後，懷疑裡面少了「八両金」。

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老翁今日再到銀行了解，並報警求助。警方到場作初步調查，協助伯伯釐清是否已取金器回家。涉事長沙灣青山道305號東亞銀行，分行有閉路電視監察保險箱範圍，客戶入內亦須登記身分證、簽名、才可打開保險箱。

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記者：曾秋文